"Позиция 14" "Часть комплектующая к средствам промышленной защиты Фильтр к респиратору фильтрующему ДОТэко для защиты от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей со съемными противоаэрозольными фильтрами УНИКС классов Р1, Р2 или Р3 ГОСТ 12.4.296-2015"

Кол-во: 8.000