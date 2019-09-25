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    Главная / Торги / Поставка приборов КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Поставка приборов КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 06:0025.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113594Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113594

    Наименование закупки

    Поставка приборов КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 07:06

    Документация процедуры

    Договор_№_XUM_через_торговый_портал.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка приборов КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 06:00 GMT +325.09.2019 06:0025.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113594Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Начальная цена

    628 912,26

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промышленная зона «Сутузово», База по хранению и реализации МТР - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Cрок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дальномер лазерный RGK D100"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Толщиномер ультразвуковой Булат 1S"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Толщиномер магнитный Ака-Скан МТ-2007 50-20000МКМ с преобразователем ТМ20-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Толщиномер для измерения толщины защитных покрытий всех типов ТМ-4 вихретоковый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Приспособление для измерения глубины подрезов ЭЛИТЕСТ ИГП-10 ТУ 3936-039-96651179-2015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Прибор измерения освещенности люксметр "ТКА-ЛЮКС" 1-200000лк ±6% (со свидетельством о поверке)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Мультиметр цифровой Актаком АМ-1038 0.001 мВ…1000В 0.001 мВ…1000В 0.01мкА…10А 0.01мкА…10А 0.01Ом…50МОм 5Гц…200кГц"

    Кол-во: 10.000

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