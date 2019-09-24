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    Главная / Торги / Поставка кроссовых комплектующих и материалов связи для производственных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка кроссовых комплектующих и материалов связи для производственных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 00:0024.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113589Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113589

    Наименование закупки

    Поставка кроссовых комплектующих и материалов связи для производственных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 13:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кроссовых комплектующих и материалов связи для производственных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 00:00 GMT +324.09.2019 00:0024.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113589Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кроссовых комплектующих и материалов связи для производственных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    143 451,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, "Филиал ООО ""Газпром трансгаз Москва"" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово " Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    "Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР. "

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кросс оптический ШКОС-С -1U-24 FC/UPC 19" 1U 24 порта полная комплектация FC"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Плинт с нормально замкнутыми контактами LSA-PLUS 2/10 6089 1 102-06"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Хомут-стяжка кабельный монтажный 10 LSA-PLUS 22ММ нержавеющая сталь серебристый металлик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Хомут-стяжка кабельный монтажный 5 LSA-PLUS 22ММ нержавеющая сталь серебристый металлик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Шкаф монтажный ШТ-НП-42U напольный 2037х600х800ММ 19" 42U дверь металл серый RAL 7035"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Шкаф серверный телекоммуникационный настенный W&T WT-2042P-6U-600x450-F-G 19ДЮЙМ 6U 2037х600х600ММ металл серый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Патч-панель ITK телефонная 24 порта (Dual) категория 5e 1U PP24-1UC5EU-D05"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Кабель связи витая пара UTP RJ45-RJ45 4х2х0.5 Cat 5e 1.5М 3840"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Кабель связи витая пара UTP RJ45-RJ45 4х2х0.5 Cat 5e 5М 3840"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 10"

    "Шнур оптический ШО-SM-(9/125)-3-SC/UPC-FC/UPC 5М SC/UPC-FC/UPC 9/125"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Патч-панель Dual IDC ROHS коммутационная универсальная 19" 32 порта RJ-45 категория 5e 2U"

    Кол-во: 5.000

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