Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Тросы - стропы канатные (37, Нептун)

    Тросы - стропы канатные (37, Нептун)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 01:0027.09.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113587Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113587

    Наименование закупки

    Тросы - стропы канатные (37, Нептун)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 14:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Тросы - стропы канатные (37, Нептун)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 01:00 GMT +327.09.2019 01:0027.09.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113587Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тросы - стропы канатные (37, Нептун)

    Начальная цена

    262 176,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строп грузоподъемный строительный ветвь канатная ВК 2.8Т 60М 18ММ Г- ВК-Ж-Н-Р-Т- 1770/180 (коуш С32-коуш С32)+сертификат одобрения РМРС ГОСТ 7668-80"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Строп грузоподъемный строительный ветвь канатная ВК 5Т 100М 23.5ММ Г-ВК-Ж-Н-Р-Т- 1770/180 (коуш С50-коуш С50)+сертификат одобрения РМРС ГОСТ 7668-80"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 263804
    Поставка грузозахватных приспособлений на ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2022 году
    Поставка грузозахватных приспособлений на ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2022...
    263804
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Ценовой запрос № 261089
    Поставка стропов грузоподъемных, талей цепных
    Поставка стропов грузоподъемных, талей цепных
    261089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 05:00(GMT+03:00)
    12 974
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 78772
    139-18 Топчев стропа
    139-18 Топчев стропа
    78772
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    27 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 80100
    Стропы пр-ва ООО "Стропкомплект" ( Черский, 111)
    Стропы пр-ва ООО "Стропкомплект" ( Черский, 111)
    80100
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    128 565
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ООО "Газпром транссервис"
    Ценовой запрос № 83234
    Поставка строп текстильных петлевых ленточных 2/6 для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2019 году
    Поставка строп текстильных петлевых ленточных 2/6 для обеспечения деятельности ООО "Газпром...
    83234
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 09:30(GMT+03:00)
    2 160 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 83838
    13-19 Топчев строп
    13-19 Топчев строп
    83838
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 01:00(GMT+03:00)
    743
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 84849
    ПУ Мурманск
    ПУ Мурманск
    84849
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 12:00(GMT+03:00)
    426 547
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить