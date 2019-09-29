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    Главная / Торги / Поставка сантехнических материалов

    Поставка сантехнических материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.09.2019 22:0029.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113579Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113579

    Наименование закупки

    Поставка сантехнических материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 14:15

    Документация процедуры

    форма_договор_поставки_до_590.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 53-68-30

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    y.belonozhko@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоножко Юлия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сантехнических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.09.2019 22:00 GMT +329.09.2019 22:0029.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113579Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнических материалов

    Начальная цена

    163 440,86

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 30 календарных дней, расходы по доставке за счет Поставщика. Срок поставки 3 рабочих дня с момента получения Поставщиком заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фитинги полиэтиленовые Крестовина сварная ПЭ100 SDR 17 225ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Фитинги полиэтиленовые Крестовина сварная ПЭ100 SDR 17 180ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Фитинги полиэтиленовые Крестовина сварная ПЭ100 SDR 17 140ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Фитинги полиэтиленовые Крестовина сварная ПЭ100 SDR 17 110ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Фитинги полиэтиленовые Крестовина сварная ПЭ100 SDR 17 280ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Фитинги полиэтиленовые Соединение неразъемное ПЭ100/сталь SDR 17 280х273ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Кран шаровый с удлиненным штоком Valtec VT.250.N.04 1 1/2" латунь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Вентиль Задвижка клиновая VT.012.G.04 латунь 1/2" Valtec"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Фильтр сетчатый Valtec VT.157.0.05 G1/2" нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Кран шаровый Valtec VT.092.N/04 G1/2" латунь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Штуцер для шланга Valtec Valtec VTr.650N/0416 латунь G1/2""

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 12"

    "Прокладка набор сантехнический МР-У 1/2", 3/4", 1" белая резина MasterProf"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Муфта соединительная Valtec VTr.270.N.0004 G1/2" латунь никелированная"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Угольник Valtec VTr.090.N.0004 90ГРАД G1/2""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Угольник с креплением Valtec VTr.751.N.0004 G1/2""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Подводка гибкая для воды VALTEC VTf.001.IS.0404080 1/2" г/г 80СМ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Подводка гибкая для воды VALTEC VTf.001.IS.0404060 1/2" г/г 60СМ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Кран шаровый Политэк 32 PPR белый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Клапан электромагнитный SMART SM 55633S Н3 Ду15 G1/2" 220В нержавеющая сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Муфта концевая соединительная PES-G"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Хомут Norma 40-60/9 s"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Хомут Norma 16-27 W2"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 23"

    "Фильтр воды сетчатый Honeywell FF06-1/2 AA"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Кран шаровый прямой Valtec VT.217.N.06 Ду25 Ру40 ВР/ВР 1ДЮЙМ бабочка латунь/никель"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Кран шаровый 3/4", VT.217.N.05"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Кран шаровой полнопроходной 11б27п1 1/2'' латунь"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Изделие Фланец соединительный CLP1CF-100-200 100х200ММ сталь оцинкованная для кабельных лотков"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Фонтанчик питьевой шестигранный ФП-Школьный металл 200Л/Ч 900х300х350ММ 17КГ с краном поилкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Сифон для умывальников АНИ Пласт С1015 1 1/4"х40/50 с гибкой трубой"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 30"

    "Смеситель для мойки кухонный Accona А5676 1/2" хром силумин двухрукояточный (кран-буксы) высокий поворотный под шпильку"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 31"

    "Смеситель для мойки кухонный Accona А4787 хром силумин однорукояточный (кран-буксы) высокий поворотный на гайке "моно""

    Кол-во: 1.000

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