Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка элементов питания для нужд ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка элементов питания для нужд ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 07:0024.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113578Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113578

    Наименование закупки

    Поставка элементов питания для нужд ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 13:26

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_от_20_ноября_2018.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-76-22

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шлыков Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка элементов питания для нужд ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 07:00 GMT +324.09.2019 07:0024.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113578Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка элементов питания для нужд ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    2 322 719,04

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Раздольная, 2аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30-ти календарных дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры.Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарейка щелочная Космос АА LR6 1.5В"

    Кол-во: 5720.000

    "Позиция 2"

    "Батарейка щелочная Космос AAA LR03 1.5В"

    Кол-во: 564.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258874
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"
    Ценовой запрос № 262399
    Поставка комплектующих к компьютерной технике для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород"
    Поставка комплектующих к компьютерной технике для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Великий...
    262399
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    267 580
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263903
    Поставка хозяйственных товаров
    Поставка хозяйственных товаров
    263903
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77579
    Электротехническое снабжение ТБС "Нептун"
    Электротехническое снабжение ТБС "Нептун"
    77579
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    54 070
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 77874
    батарейки 223 ФЗ
    батарейки 223 ФЗ
    77874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    10 644
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 78333
    Элементы питания (Нептун, 32)
    Элементы питания (Нептун, 32)
    78333
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    32 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 79207
    159-18 Топчев элементы питания
    159-18 Топчев элементы питания
    79207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    7 449
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 79646
    Хозяйственные товары
    Хозяйственные товары
    79646
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    94 044
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить