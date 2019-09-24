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    Главная / Торги / АСИ (76, Черский)

    АСИ (76, Черский)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 01:0024.09.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113564Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113564

    Наименование закупки

    АСИ (76, Черский)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 12:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    АСИ (76, Черский)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 01:00 GMT +324.09.2019 01:0024.09.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113564Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АСИ (76, Черский)

    Начальная цена

    58 664,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59, до борта судна (территория Находкинского судоремонтного завода), пропуск на территорию платный (ориентировочно 2050 руб.). Доставку до борта судна и пропуск организует и оплачивает Поставщик.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шлакопортландцемент марки 500 аварийный быстротвердеющий М500 20КГ РМРС"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Имущество судовое аварийно-спасательное Песок строительный аварийный запас РМРС 20КГ/УПАК ТУ 6418–033–50056342–05."

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Стекло жидкое натриевое ГОСТ 13078-81/ТУ 6418-033-50056342-05 Ускоритель затвердевания бетона (РМРС) ООО "Планета""

    Кол-во: 20.000

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