www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка клейм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 12:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-03-16
Факс
Адрес электронной почты
IvanovIA@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка клейм
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.09.2019 15:00 GMT +323.09.2019 15:0023.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113561Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка клейм
Начальная цена
1 247 530,96
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Российская Федерация, 628412, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, д.47. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за каждую партию передаваемой по настоящему договору продукции производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры (счета) Поставщика.Транспортные расходы должны быть включены в стоимость продукции
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 324.000
Кол-во: 540.000
Кол-во: 268.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.