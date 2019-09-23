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Наименование закупки
Закупка Планшетов Lenovo Tab 4 TB-8504X Ростовский филиал
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 12:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 8442 38-13-78
Факс
Адрес электронной почты
tender_south@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зачитайлова Евгения Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Планшетов Lenovo Tab 4 TB-8504X Ростовский филиал
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.09.2019 09:00 GMT +323.09.2019 09:0023.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113557Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Планшетов Lenovo Tab 4 TB-8504X Ростовский филиал
Начальная цена
200 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, 344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 131 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно ВНД ПАО Ростелеком оплата в течении 30 календарных дней после поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 20.000
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