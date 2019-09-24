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    Главная / Торги / Поставка алкогольной продукции

    Поставка алкогольной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 11:0024.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113556Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113556

    Наименование закупки

    Поставка алкогольной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 12:03

    Документация процедуры

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    Zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рящин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка алкогольной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 11:00 GMT +324.09.2019 11:0024.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113556Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алкогольной продукции

    Начальная цена

    379 975,88

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем в безналичной форме на основании счёта Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, расчет производится в течение 20 (двадцати) дней с момента поставки Товара на склад Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ликер "Болс Блю Кюрасао" "Лукас Болс Б.В." Нидерланды 0.7ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Ликер Люксардо Амаретто ди Саскира 28ПРОЦ бутылка 0.75Л;ДМ3"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Шампанское Рюинар Блан де Блан брют выдержанное белое 12.5ПРОЦ бутылка 0.75Л;ДМ3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Шампанское Дом Периньое Винтаж брют белое 12ПРОЦ п/у 0.75Л; ДМ³ Франция"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Шампанское Моэт и Шандон Брют сухое белое 12ПРОЦ 0.75Л; ДМ³ Франция"

    Кол-во: 48.000

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