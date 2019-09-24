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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Брезент ОП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 12:11
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423827, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Набережные Челны, 57
Почтовый адрес
423827, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Набережные Челны, 57
Контактный телефон
+7 885 52-47740 доб. 4
Факс
Адрес электронной почты
oookamasi@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Брезент ОП
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.09.2019 00:00 GMT +324.09.2019 00:0024.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113554Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Брезент ОП
Начальная цена
1 470,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, г. Набережные Челны, Промышленная, 57, помещение 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата, с доставкой
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"
Все закупки и тендеры ООО "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"
Адрес местонахождения
423827, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Набережные Челны, 57
Кол-во: 10.000
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