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    Главная / Торги / Брезент ОП

    Брезент ОП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 00:0024.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113554Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113554

    Наименование закупки

    Брезент ОП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 12:11

    Документация процедуры

    Спецификация_—_КСИ_-_20193.docx

    необходимые_для_договора_Учредительные.docx

    КАРТА_2019_партнера_Камастройиндустрия_Гизатуллин.doc

    Договор_поставки_2019.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"
    Все закупки и тендеры ООО "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"

    Юридический адрес

    423827, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Набережные Челны, 57

    Почтовый адрес

    423827, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Набережные Челны, 57

    Контактный телефон

    +7 885 52-47740 доб. 4

    Факс

    Адрес электронной почты

    oookamasi@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Брезент ОП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 00:00 GMT +324.09.2019 00:0024.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113554Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Брезент ОП

    Начальная цена

    1 470,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г. Набережные Челны, Промышленная, 57, помещение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата, с доставкой

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"
    Все закупки и тендеры ООО "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"

    Адрес местонахождения

    423827, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Набережные Челны, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брезент ОП 90СМ (огнестойкая пропитка)"

    Кол-во: 10.000

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