Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Электрический конвектор LEBERG ECO 1500 W ЭВНА-1.5 000013540

    Электрический конвектор LEBERG ECO 1500 W ЭВНА-1.5 000013540

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 13:0024.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113551Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113551

    Наименование закупки

    Электрический конвектор LEBERG ECO 1500 W ЭВНА-1.5 000013540

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 11:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Контактный телефон

    +7 831 417-75-59

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakaz-skkb@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Электрический конвектор LEBERG ECO 1500 W ЭВНА-1.5 000013540

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 13:00 GMT +324.09.2019 13:0024.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113551Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрический конвектор LEBERG ECO 1500 W ЭВНА-1.5 000013540

    Начальная цена

    4 708,87

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», склад 1 этаж. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.: Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях по факту поставки Товара в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счетов, счетов – фактур, транспортных накладных. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "СККБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвектор электрический ЭВНА-2,0/220 настенный 2000ВТ IP23 20-22М² встроенный терморегулятор"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 263845
    Поставка оборудования для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка оборудования для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    263845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 263029
    Поставка комплектующих вентиляции и очистки для нужд ООО "Газпром переработка" в 2022 году
    Поставка комплектующих вентиляции и очистки для нужд ООО "Газпром переработка" в 2022 году
    263029
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263054
    Поставка сплит-системы и электроконвектора для нужд филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    Поставка сплит-системы и электроконвектора для нужд филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    263054
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "ЮСК"
    Ценовой запрос № 78158
    ТО и ТР ГТС
    ТО и ТР ГТС
    78158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА
    Ценовой запрос № 78389
    Тепловентиляторы
    Тепловентиляторы
    78389
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    29 617
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 82072
    поставка тепловых пушек для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
    поставка тепловых пушек для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
    82072
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    8 051
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Газпромтранс
    Ценовой запрос № 84147
    Поставка бытовой техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
    Поставка бытовой техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
    84147
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2019 06:30(GMT+03:00)
    348 627
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 84366
    Поставка МТР (Обогреватель электрический)
    Поставка МТР (Обогреватель электрический)
    84366
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    332 498
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить