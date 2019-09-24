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    Главная / Торги / Поставка комплектующих для системы подачи технических жидкостей станков

    Поставка комплектующих для системы подачи технических жидкостей станков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 22:0024.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113549Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113549

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для системы подачи технических жидкостей станков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 13:20

    Документация процедуры

    _Контактная_информация_по_ценовому_запросу_.docx

    форма_договор_поставки_до_590.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 53-68-30

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    y.belonozhko@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоножко Юлия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих для системы подачи технических жидкостей станков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 22:00 GMT +324.09.2019 22:0024.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113549Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для системы подачи технических жидкостей станков

    Начальная цена

    365 860,02

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625007, г.Тюмень, пл. Владимира ХутоянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара в течение 30 календарных дней после поставки. Расходы по доставке за счет Поставщика.Поставка товара осуществляется партиями в течение 3 дней после подачи заявки Покупателем.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть к горелкам Кран Flexo-Line S FP60.KIT29"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть к горелкам Кран Flexo-Line S FP60.KIT35"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть к горелкам Сопло плоское Flexo-Line S 60х3 FP40.12В04"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть к горелкам Сопло плоское Flexo-Line S 40х3 FP40.12А04"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Запасная часть к горелкам Сопло круглое Flexo-Line S FP40.11В04"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Запасная часть к горелкам Сопло круглое Flexo-Line S FP40.11А04"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Запасная часть к горелкам Коннектор Flexo-Line S FP40.17D04"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть к горелкам Коннектор Flexo-Line S FP40.17B04"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Запасная часть к горелкам Трубка гибкая Flexo-Line СОЖ S FP40.10345"

    Кол-во: 10.000

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