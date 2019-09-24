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    Главная / Торги / Поставка детекторов дыма и модулей контроллеров для нужд УЭЗИС ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка детекторов дыма и модулей контроллеров для нужд УЭЗИС ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 07:0024.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113547Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113547

    Наименование закупки

    Поставка детекторов дыма и модулей контроллеров для нужд УЭЗИС ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 11:29

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_от_20_ноября_2018.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-76-22

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шлыков Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка детекторов дыма и модулей контроллеров для нужд УЭЗИС ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 07:00 GMT +324.09.2019 07:0024.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113547Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка детекторов дыма и модулей контроллеров для нужд УЭЗИС ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    499 376,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Раздольная, д. 2а, склад № 2.Срок поставки - в течении 30 календарных дней с даты заключения договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30-ти календарных дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры.Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль контроллера центральный процессорный Excel 800 XCL8010A 22МГц 512Кбайт Honeywell"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый Honeywell TC806B1076 15-32В 157х30х30ММ 300мкА 0...+49ГРАД ЦЕЛЬС 57ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 5.000

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