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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка МФУ для нужд ООО "Газпром связь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 11:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 719-35-70
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
k.maksimov@svyaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимов Константин Павлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МФУ для нужд ООО "Газпром связь"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.09.2019 10:00 GMT +324.09.2019 10:0024.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113545Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МФУ для нужд ООО "Газпром связь"
Начальная цена
289 998,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г.Москва, Новочеремушкинская улица, дом 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 дней с даты подписания товарной накладной, доставка силами поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Кол-во: 9.000
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