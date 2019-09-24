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    Главная / Торги / Поставка дезинфицирующего средства для бассейнов.

    Поставка дезинфицирующего средства для бассейнов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 08:0024.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113541Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113541

    Наименование закупки

    Поставка дезинфицирующего средства для бассейнов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 11:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дезинфицирующего средства для бассейнов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 08:00 GMT +324.09.2019 08:0024.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113541Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дезинфицирующего средства для бассейнов.

    Начальная цена

    293 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с. Кабардинка, ул.Мира, дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней после поставки.Доставка по адресу Покупателю в течение 3-х часов после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство для контроля воды Регулятор PH-минус 30Л канистра ООО РН+пул Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Средство дезинфицирующее Гипохлорит натрия марка А жидкость для дезинфекции бассейнов канистра 30ЛИТР 14ПРОЦ ГОСТ 11086-76 ООО РН+пул Россия"

    Кол-во: 135.000

    "Позиция 3"

    "Средство для контроля воды Таблетки для тестеров Phenol Red pH 10ШТ алюминиевая фольга"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 4"

    "Средство для контроля воды Таблетки для тестеров DPD 1 свободный CI 10ШТ алюминиевая фольга"

    Кол-во: 300.000

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