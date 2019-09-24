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    Главная / Торги / Проведение специальной оценки условий труда для нужд филиала "Московское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Проведение специальной оценки условий труда для нужд филиала "Московское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 09:0024.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113539Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113539

    Наименование закупки

    Проведение специальной оценки условий труда для нужд филиала "Московское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 10:54

    Документация процедуры

    Договор_СОУТ_(Московское_УООП).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Проведение специальной оценки условий труда для нужд филиала "Московское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 09:00 GMT +324.09.2019 09:0024.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113539Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение специальной оценки условий труда для нужд филиала "Московское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    2 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Заказчиком за выполненные объемы услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании Акта сдачи-приема услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приема услуг

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение специальной оценки условий труда СОУТ"

    Кол-во: 2.000

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