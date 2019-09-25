Цена договора и требования к обеспечению

Отгрузка производится мелкими партиями , по заявке Покупателя, в течении 2 дней. Доставка до склада Покупателя. Оплата - отсрочка 30 дней.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Паста очищающая с натуральным абразивом абрикосовая косточка для очистки кожи Garda Стандарт Натур Соло 200СМ3;^МЛ" Кол-во: 20.000

"Позиция 2" "Костюм защитный мужской зимний ткань палаточная, ВО, хлопок 100%, утеплитель ватин, 3 слоя синий куртка, брюки ГОСТ 12.4.236-2007" Кол-во: 40.000

"Позиция 3" "Щиток защитный КС/Л Сталь 04416 на каски серии «СОМЗ-55 FavoriT» термостойкий материал с креплением на каске ТРТС 019/2011" Кол-во: 20.000

"Позиция 4" "Галоши диэлектрические резиновые ТР ТС 019/2011 ТУ 2595-012-00149564-2010" Кол-во: 5.000

"Позиция 5" "Очки защитные закрытые 3M 2890SA Премиум прозрачные силиконсодержащий материал оптический класс №1 ТР ТС 019/2011" Кол-во: 5.000

"Позиция 6" "Полумаска под сменные патроны 3M 6000/6300 с фильтром ЗМ HEPA 2135 (20.911), с держателем 502, c предфильтрами 5.911 и 5.925 в комбинации с держателем 501 ТР ТС 019/2011" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Подшлемник Марс 100% хлопок с огнестойкой отделкой Proban синий для сварщиков ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.250-2013" Кол-во: 5.000

"Позиция 8" "Запасная часть к СИЗ Пленка защитная ЗМ 6885 прозрачная 100ШТ" Кол-во: 20.000

"Позиция 9" "Запасная часть к СИЗ Фильтр противоаэрозольный ЗМ 6035 (РЗ)" Кол-во: 20.000

"Позиция 10" "Щиток защитный маска полнолицевая 3M 6000 с фильтром высокоэффективной очистки 3М HEPA 2135 (20.911) в комбинации с держателем 502, c предфильтрами 5.911 и 5.925 в комбинации с держателем 501 ТРТС 019/2011" Кол-во: 2.000

"Позиция 11" "Краги пятипалые Сплит кожевенный спилок 1-1.2ММ" Кол-во: 5.000

"Позиция 12" "Костюм пескоструйщика профессиональный всесезонный Contracor ткань хлопковая/кожаные вставки красный/серый костюм, кожаные перчатки" Кол-во: 2.000