Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставкка СИЗ

    Поставкка СИЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 22:0025.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113538Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113538

    Наименование закупки

    Поставкка СИЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 10:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 53-68-30

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    y.belonozhko@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоножко Юлия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставкка СИЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 22:00 GMT +325.09.2019 22:0025.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113538Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставкка СИЗ

    Начальная цена

    205 930,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отгрузка производится мелкими партиями , по заявке Покупателя, в течении 2 дней. Доставка до склада Покупателя. Оплата - отсрочка 30 дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Паста очищающая с натуральным абразивом абрикосовая косточка для очистки кожи Garda Стандарт Натур Соло 200СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Костюм защитный мужской зимний ткань палаточная, ВО, хлопок 100%, утеплитель ватин, 3 слоя синий куртка, брюки ГОСТ 12.4.236-2007"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Щиток защитный КС/Л Сталь 04416 на каски серии «СОМЗ-55 FavoriT» термостойкий материал с креплением на каске ТРТС 019/2011"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Галоши диэлектрические резиновые ТР ТС 019/2011 ТУ 2595-012-00149564-2010"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Очки защитные закрытые 3M 2890SA Премиум прозрачные силиконсодержащий материал оптический класс №1 ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Полумаска под сменные патроны 3M 6000/6300 с фильтром ЗМ HEPA 2135 (20.911), с держателем 502, c предфильтрами 5.911 и 5.925 в комбинации с держателем 501 ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Подшлемник Марс 100% хлопок с огнестойкой отделкой Proban синий для сварщиков ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.250-2013"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть к СИЗ Пленка защитная ЗМ 6885 прозрачная 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Запасная часть к СИЗ Фильтр противоаэрозольный ЗМ 6035 (РЗ)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Щиток защитный маска полнолицевая 3M 6000 с фильтром высокоэффективной очистки 3М HEPA 2135 (20.911) в комбинации с держателем 502, c предфильтрами 5.911 и 5.925 в комбинации с держателем 501 ТРТС 019/2011"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Краги пятипалые Сплит кожевенный спилок 1-1.2ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Костюм пескоструйщика профессиональный всесезонный Contracor ткань хлопковая/кожаные вставки красный/серый костюм, кожаные перчатки"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Перчатки защитные текстурированные Ампаро Петро 690 436690 хлопчатобумажные ПВХ покрытие размер XL"

    Кол-во: 30.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром транссервис"
    Ценовой запрос № 263688
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис».
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО...
    263688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Ценовой запрос № 262921
    Поставка моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря для обеспечения сан-дезрежима на предприятиях общественного питания филиала "Казанское УООП" ООО "Газпром питание"
    Поставка моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря для обеспечения сан-дезрежима на...
    262921
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    677 467
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Ценовой запрос № 262938
    Поставка средств индивидуальной защиты
    Поставка средств индивидуальной защиты
    262938
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Южное ГУ Банка России
    Ценовой запрос № 82474
    Поставка специальной одежды для Отделения Волгоград
    Поставка специальной одежды для Отделения Волгоград
    82474
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить