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    Главная / Торги / Поставка МФУ для нужд ООО "Газпром связь"

    Поставка МФУ для нужд ООО "Газпром связь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 09:0027.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113537Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113537

    Наименование закупки

    Поставка МФУ для нужд ООО "Газпром связь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 10:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Юридический адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-35-70

    Факс

    +7 495 428-40-20

    Адрес электронной почты

    k.maksimov@svyaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимов Константин Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МФУ для нужд ООО "Газпром связь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 09:00 GMT +327.09.2019 09:0027.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113537Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МФУ для нужд ООО "Газпром связь"

    Начальная цена

    289 998,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г.Москва, Новочеремушкинская улица, дом 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с даты подписания товарной накладной, доставка силами поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Адрес местонахождения

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) DEPO M410/10K"

    Кол-во: 9.000

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