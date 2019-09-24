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    Главная / Торги / Поставка концентрата моющего раствора

    Поставка концентрата моющего раствора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 10:0024.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113532Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113532

    Наименование закупки

    Поставка концентрата моющего раствора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 11:51

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка концентрата моющего раствора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 10:00 GMT +324.09.2019 10:0024.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113532Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка концентрата моющего раствора

    Начальная цена

    417 489,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, МТБ Красное Село, ул. Рябчикова дом 19А, г. Санкт-Петербург Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента 100% поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Концентрат моющего раствора Т-927 208ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 0.760

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