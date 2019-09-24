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Наименование закупки
Общезаводское оборудование и принадлежности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2019 21:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-08-85
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
opipt@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Общезаводское оборудование и принадлежности
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.09.2019 22:00 GMT +324.09.2019 22:0024.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113531Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Общезаводское оборудование и принадлежности
Начальная цена
1 041 768,56
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Кол-во: 12.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1500.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
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