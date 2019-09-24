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    Главная / Торги / Общезаводское оборудование и принадлежности

    Общезаводское оборудование и принадлежности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 22:0024.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113531Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113531

    Наименование закупки

    Общезаводское оборудование и принадлежности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.09.2019 21:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Общезаводское оборудование и принадлежности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 22:00 GMT +324.09.2019 22:0024.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113531Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Общезаводское оборудование и принадлежности

    Начальная цена

    1 041 768,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термопенал ТП10-150"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Плита магнитная 7208-0003 125x400ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Пломба контрольная номерная индикаторная ФАСТ-330 полипропиленовая 330ММ белая"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 4"

    "Установка для гидроиспытаний УГИ-450 450КГ/СМ²"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Центратор звенный наружный для сварки труб ЦЗН-721 720ММ ТУ 102-300-81"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Центратор наружный для сварки труб ЦЗН-321 325ММ звенной"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Центратор звенный наружный для сварки труб ЦЗН-531 530ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Центратор наружный для сварки труб ЦЗН-421 426ММ звенной"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Центратор звенный наружный для сварки труб ЦЗН-1020 1020ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Втулка переходная 6100-0202 Конус Морзе 3/1 ГОСТ 13598"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Втулка переходная 6100-0203 Конус Морзе 3/2 ГОСТ 13598"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Втулка переходная 6100-0205 Конус Морзе 4/3 ГОСТ 13598"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Патрон токарный самоцентрирующийся 3-х кулачковый, кулачки прямые 80ММ ГОСТ 2675-80 7100-0001"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Мотопомпа ЗУБР ЗБМП-600 600л/мин 8М 26М 15ММ 490x390x460ММ 24КГ 4КВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Кран подъемный гидравлический КГС2000 2000КГ 1840х1500ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Насос станочный П-25МС10"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Патрон токарный 3-х кулачковый самоцентрирующий спирально-реечный Белтапаз 3-250.35.14/7100-035 тип 2 исполнение 1 250ММ ГОСТ 2675-80"

    Кол-во: 2.000

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    Тюменская область
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