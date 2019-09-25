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    Главная / Торги / 097 Поставка изделий формовочных железобетонных для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    097 Поставка изделий формовочных железобетонных для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 08:0025.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113528Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113528

    Наименование закупки

    097 Поставка изделий формовочных железобетонных для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 10:08

    Документация процедуры

    Проект_договора_на_изделия_формовочные_ЖБ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    097 Поставка изделий формовочных железобетонных для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 08:00 GMT +325.09.2019 08:0025.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113528Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    097 Поставка изделий формовочных железобетонных для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    351 282,93

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соотвестствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плитка тротуарная 200х100ММ 100ММ серая ГОСТ 17608-2017"

    Кол-во: 338.630

    "Позиция 2"

    "Плита перекрытия днища колодца железобетонная ПН 10 700КГ 1160х100ММ ГОСТ 8020-90"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Плита перекрытия железобетонная ПН 20 1200КГ 2200х120ММ ГОСТ 8020-90"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Плитка тротуарная 400х400ММ 50ММ серая ГОСТ 17608-2017"

    Кол-во: 36.800

    "Позиция 5"

    "Бордюр тротуарный 1000х200х80ММ серый ГОСТ 6665-91"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 6"

    "Камень бортовой бетонный БР 1000х300х150ММ серый ГОСТ 6665-91 Россия"

    Кол-во: 41.000

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