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    Главная / Торги / запасные части 223 ФЗ

    запасные части 223 ФЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 08:0024.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113509Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113509

    Наименование закупки

    запасные части 223 ФЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 08:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Юридический адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Почтовый адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Контактный телефон

    +7 83147 7-37-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aktt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коннов Петр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запасные части 223 ФЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 08:00 GMT +324.09.2019 08:0024.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113509Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части 223 ФЗ

    Начальная цена

    72 689,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл, г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка единоразовая, стоимость доставки входитв стоимость товара. Оплата в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина для легковых автомобилей Amtel Cargo AS 185/75 R16C 104/102 Q всесезонная"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Наклейка информационная 15х15ММ самоклеющаяся пленка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Масло моторное полусинтетическое Gazpromneft Super 10W40 1ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Бутыль с широким горлом с делениями 50мл ПП 1621"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Батарея аккумуляторная FireBall 6СТ-77 77А·Ч 12В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Удлинитель Jonnesway S24H6400 3/4"DR; 400ММ"

    Кол-во: 1.000

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