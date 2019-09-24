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    Главная / Торги / Поставка энергосберегающих ламп для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Поставка энергосберегающих ламп для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 08:0024.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113495Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113495

    Наименование закупки

    Поставка энергосберегающих ламп для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 06:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-31-48

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуга Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка энергосберегающих ламп для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 08:00 GMT +324.09.2019 08:0024.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113495Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка энергосберегающих ламп для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Начальная цена

    703 448,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабжения Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    МТР должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством, иные расходы, которые прямо не вытекают из Договора, но непосредственно связаны с его исполнением. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур, товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа светодиодная Космос А60 15ВТ 220В 4500K E27"

    Кол-во: 950.000

    "Позиция 2"

    "Лампа светодиодная Космос А60 11ВТ 220В 4500K E27"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 3"

    "Лампа светодиодная Космос А60 7ВТ 220В 4500K E27"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Лампа светодиодная 36LED 6ВТ 220В 4100K E14 R-50"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 5"

    "Лампа светодиодная Космос серия Hi-tech 18ВТ 220В 1600ЛМ 6500К G13 T8 1200ММ 26ММ Lksm_LED18wG13T865GL"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Лампа галогенная Osram Decostar-51 Standard 20ВТ GU5.3 12В 51ММ 41ММ"

    Кол-во: 53.000

    "Позиция 7"

    "Лампа люминесцентная Комтех КЛЛп-С-25-840-E27 E27 220В 25ВТ 4000К 1550Лм 15044882"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 8"

    "Арматура светосигнальная AD22-22DS AS 220В красная"

    Кол-во: 369.000

    "Позиция 9"

    "Лампа светодиодная PLED-HP-T120 40ВТ 220В 3400ЛМ 4000К E40"

    Кол-во: 73.000

    "Позиция 10"

    "Арматура светосигнальная AD22-22DS AS 220В белая"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 11"

    "Арматура светосигнальная AD22-22DS AS 220В зеленая"

    Кол-во: 372.000

    "Позиция 12"

    "Лампа галогенная капсульная 35ВТ G6.35 12В"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Лампа галогенная 35ВТ G4 12В"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 14"

    "Лампа люминесцентная Комтех КЛЛп-С-13-827-E27 E27 220В 13ВТ 2700К 750Лм 15044877"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 15"

    "Лампа люминесцентная Osram FQ 24W/830 HO CONSTANT G5 220В 24ВТ 16ММ трубчатая 3000K 1750Лм 549ММ"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 16"

    "Лампа люминесцентная Osram FQ 54W/830 HO CONSTANT G5 220В 54ВТ 16ММ трубчатая 3000K 4450Лм 1149ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 17"

    "Лампа люминесцентная Osram DULUX D 18w/830 G24d-2 220В 18ВТ 12ММ трубчатая 3000K 1200Лм 153ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Лампа люминесцентная Космос 26W-2700-E27 E27 220В 26ВТ 2700К 1525Лм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 19"

    "Лампа люминесцентная Osram DULUX S 11w/827 G23 220В 11ВТ 12ММ трубчатая 2700К 900Лм 237ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 20"

    "Лампа светодиодная Diodix SAMSUNG-6W-220 6ВТ 220В 600ЛМ G4 991-005"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Лампа светодиодная Diodix LG-LED12V 5ВТ 12В 550ЛМ G4 991-002"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 22"

    "Лампа светодиодная Космос А65 20ВТ 220В 4500K E27"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 23"

    "Лампа светодиодная LP-E27-6X-S 6ВТ 220В 600ЛМ E27"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 24"

    "Лампа люминесцентная Osram FQ 80W/840 HO G5 220В 80ВТ 16ММ трубчатая 4000К 6150Лм 1449ММ"

    Кол-во: 70.000

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