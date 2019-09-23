Поставка детских новогодних подарков для новогодних мероприятий в ЦКиД "Камертон"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Продукция поставляется Поставщиком в срок до 01.12.2019 г. собственным автотранспортом по адресу: 628412, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского 16/1, ЦКиД "Камертон". Расчеты за передаваемую продукцию производятся в рублях путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки продукции и получения счета Поставщика.