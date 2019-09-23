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    Главная / Торги / Поставка детских новогодних подарков для новогодних мероприятий в ЦКиД "Камертон"

    Поставка детских новогодних подарков для новогодних мероприятий в ЦКиД "Камертон"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 06:0023.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113492Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113492

    Наименование закупки

    Поставка детских новогодних подарков для новогодних мероприятий в ЦКиД "Камертон"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 19:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-03-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    IvanovIA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка детских новогодних подарков для новогодних мероприятий в ЦКиД "Камертон"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 06:00 GMT +323.09.2019 06:0023.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113492Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка детских новогодних подарков для новогодних мероприятий в ЦКиД "Камертон"

    Начальная цена

    415 300,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628412, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского 16/1, ЦКиД "Камертон"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Продукция поставляется Поставщиком в срок до 01.12.2019 г. собственным автотранспортом по адресу: 628412, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского 16/1, ЦКиД "Камертон". Расчеты за передаваемую продукцию производятся в рублях путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки продукции и получения счета Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор новогодний подарок детский "Фунтик" карамель на палочке 30х16СМ"

    Кол-во: 370.000

    "Позиция 2"

    "Набор новогодний подарок детский "Пушистик" с музыкальным чипом карамель на палочке 32х12СМ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Набор новогодний подарок детский "Счастье Пигги" карамель на палочке 42СМ"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 4"

    "Набор новогодний подарок детский "Пора Чудес" карамель на палочке 36х28СМ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Набор новогодний подарок детский "Стиляга" карамель на палочке 40х14СМ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Набор новогодний подарок детский "Диско мышь" карамель на палочке 20х23СМ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Набор новогодний подарок детский "Ушастик" карамель на палочке 19СМ"

    Кол-во: 120.000

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