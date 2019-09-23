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Наименование закупки
Поставка детских новогодних подарков для новогодних мероприятий в ЦКиД "Камертон"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 19:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-03-16
Факс
Адрес электронной почты
IvanovIA@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка детских новогодних подарков для новогодних мероприятий в ЦКиД "Камертон"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.09.2019 06:00 GMT +323.09.2019 06:0023.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113492Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка детских новогодних подарков для новогодних мероприятий в ЦКиД "Камертон"
Начальная цена
415 300,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 628412, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского 16/1, ЦКиД "Камертон"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Продукция поставляется Поставщиком в срок до 01.12.2019 г. собственным автотранспортом по адресу: 628412, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского 16/1, ЦКиД "Камертон". Расчеты за передаваемую продукцию производятся в рублях путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки продукции и получения счета Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 370.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 130.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 120.000
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