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    Главная / Торги / Сварочные материалы (57,Черский)

    Сварочные материалы (57,Черский)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 01:0025.09.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113491Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113491

    Наименование закупки

    Сварочные материалы (57,Черский)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 17:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сварочные материалы (57,Черский)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 01:00 GMT +325.09.2019 01:0025.09.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113491Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сварочные материалы (57,Черский)

    Начальная цена

    65 948,08

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59, до борта судна (территория Находкинского судоремонтного завода), пропуск на территорию платный (ориентировочно 2050 руб.). Доставку до борта судна и пропуск организует и оплачивает Поставщик.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть к горелкам Хвостик длинный 402P170200 для аргоновой горелки SR-17V(TBI)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть к горелкам Хвостик средний 402P170150 для аргоновой горелки SR-17V(TBI)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть к горелкам Хвостик малый 402P170100 для аргоновой горелки SR-17V(TBI)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Редуктор аргоновый с ротаметром ARV 0059 200БАР 1.92М³/Ч G3/4"-G1/4""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Баллон стальной для аргона 10-150У 10Л; ДМ³ 15МПа"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Электрод сварочный вольфрамовый WZ 2ММ белый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Электрод сварочный вольфрамовый WZ 1.6ММ белый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Электрод сварочный вольфрамовый WT 2ММ красный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Электрод сварочный вольфрамовый WT 1.6ММ красный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Электрод сварочный вольфрамовый WC 2ММ серый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Электрод сварочный вольфрамовый WC 1.6ММ серый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Электрод сварочный вольфрамовый WP 2ММ зеленый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Электрод сварочный вольфрамовый WP 1.6ММ зеленый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Проволока сварочная для аргоновой сварки Termanit 19/15 2.4ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Проволока сварочная для аргоновой сварки ER5356 2ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Запасная часть к горелкам Держатель 401P180000 для цанги горелок SR-17V(TBI) 2ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Запасная часть к горелкам Держатель 401P180999 для цанги горелок SR-17V(TBI) 1.6ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Запасная часть к горелкам Сопло №7 401P170910 для горелок SR-17V(TBI) керамическое"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Запасная часть к горелкам Сопло №5 401P170908 для горелок SR-17V(TBI) керамическое"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Запасная часть к горелкам Цанга 402P170506 для горелок SR-17V(TBI) 2ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Запасная часть к горелкам Цанга 402P170502 для горелок SR-17V(TBI) 1.6ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Горелка газодуговая ручная аргон SR-17V(TBI) 145P17V3C4"

    Кол-во: 1.000

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