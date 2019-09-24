Поставка электротехнического оборудования и материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 01 по 12 или с 20 по 30 (31) число месяца