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    Главная / Торги / Поставка электротехнического оборудования и материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Поставка электротехнического оборудования и материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 10:0024.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113490Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113490

    Наименование закупки

    Поставка электротехнического оборудования и материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 13:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    d.kocheridi@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матютин Дмитрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротехнического оборудования и материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 10:00 GMT +324.09.2019 10:0024.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113490Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнического оборудования и материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Начальная цена

    416 194,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353231, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул.Нефтяников, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 01 по 12 или с 20 по 30 (31) число месяца

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фотореле ФР-601 4607177992433 220В 2200ВТ 10А IP20 ASD"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Фонарь светодиодный карманный LED Экотон-17 30х45х160ММ черный/оранжевый IP54 пластик"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Светильник головной светодиодный с герметичной батареей IP54 в комплекте с зарядным устройством и головной лямкой"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Батарея аккумуляторная герметизированная ШТАРК АГН 12-1.2 1.2А.Ч 12В 97x43x52ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Светильник подвесной аварийный Бастион SKATLED-12VDC-6W-90A610 6ВТ 12В 4500ЛМ 80ЛМ/ВТ 610х30ММ IP50"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Батарейка щелочная Космос 6LR61 9В 1ШТ блистер"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 7"

    "Батарейка щелочная Космос LR03 ААА 1.5В 4ШТ блистер"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 8"

    "Батарейка щелочная Космос MAXLIFE АА 1.5В 2ШТ блистер"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 9"

    "Коробка распределительная УК-2П для пожарной сигнализации УХЛ3.1 8 клейм ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Коробка распределительная Пэми КОР 94-4 80х80х40ММ IP43 пластик серая 43Б29КОР94 Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Стартер Osram ST 111 Basic 4-40 65ВТ 220-240В 364876"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Удлинитель силовой на металлической катушке РВМ Электро 3 розетки КГ 3х2.5 16А 220В 3500ВТ 50М IP 44 4-18-1155"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Пускатель электромагнитный ПМЛ 510104 220В 220В 80А ТУ У3.11-11-05614256-97-97"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4-1.8-220/380 1800ВТ 220/380В IP54 IExdIIAT3 38КГ 156х185х186ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Изолятор штыревой ШПК-У-20М-УХЛ1 20000В 202ММ полимерный материал"

    Кол-во: 167.000

    "Позиция 16"

    "Изолятор подвесной ЛК-70/10-А-4УХЛ1 10000В 392ММ полимерный материал"

    Кол-во: 40.000

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