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    Главная / Торги / Разъемы, переходы

    Разъемы, переходы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 00:0024.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113486Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113486

    Наименование закупки

    Разъемы, переходы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 16:45

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Разъемы, переходы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 00:00 GMT +324.09.2019 00:0024.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113486Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разъемы, переходы

    Начальная цена

    317 825,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, ул. Броневая 4 , МТБ ЦЕНТРАЛЬНАЯРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разъем кабельный коаксиальный TNC-K5Y RG58 Розетка кабельная прямая 262B-7504"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Разъем кабельный коаксиальный TNC-K5 RG55/U, RG58/U, RG400, LMR195, RG142B/U, RG223/U, RG400/U Розетка кабельная прямая 262B-7533 ГОСТ РВ 51914-2002"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Разъем кабельный коаксиальный TNC-JW5Y RG58/U, RG303/U, LMR195 Вилка кабельная угловая 263B-7504 ГОСТ РВ 51914-2002"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 4"

    "Разъем кабельный коаксиальный TNC-J7 RG214/U, SYV-50-7-2 Вилка кабельная прямая 261B-7534 ГОСТ РВ 51914-2002"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 5"

    "Разъем кабельный коаксиальный TNC-J5Y RG58/U, RG303/U Вилка кабельная прямая 261B-7504"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 6"

    "Разъем кабельный коаксиальный SMA-ВКП-400-4-216-5.М LMR-400, RG-213, PK 50-7-315 Вилка кабельная прямая ГОСТ РВ 51914-2002"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Разъем кабельный коаксиальный SMA-ВКП-3.38-3-301-5.М РК 50-3-35, РК 50-3-38, РК 50-3-210, RG-58/U, LMR-195, В9907, РК 50-3-151, РК 50 Вилка кабельная прямая"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 8"

    "Разъем кабельный коаксиальный SMA-JW5 183А-7504 RG58U, RG-303U Вилка кабельная угловая SMA11203004 ГОСТ РВ 51914-2002"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 9"

    "Разъем кабельный коаксиальный SMA-J5 181А-7504 RG58U, RG-303U Вилка кабельная прямая SMA11103004 ГОСТ РВ 51914-2002"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 10"

    "Разъем кабельный коаксиальный N-ВКП-400-4-219-5.М РК 50-7-315, RG-213, LMR-400, RG-8 Вилка кабельная прямая"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 11"

    "Разъем кабельный коаксиальный N-ВКП-3.38-3-297-5.М LMR-195, В9907, RG-58/U, PK 50-3-35, РК 50-3-151, РК 50-3-210 Вилка кабельная прямая ГОСТ РВ 51914-2002"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Разъем кабельный коаксиальный N-K7А RG-8/U, RG-9U, RG-213/U, RG-214/U Розетка кабельная прямая 272B-7534 ГОСТ РВ 51914-2002"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 13"

    "Разъем кабельный коаксиальный N-K5А RF58U, RG-303U, RG-55U, RG-142B/U, RG-223U, RG-400U Розетка кабельная прямая 272B-7533 ГОСТ РВ 51914-2002"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 14"

    "Разъем кабельный коаксиальный N-J5Y RG55/U, RG58/U, RG400, LMR195, РК50-3-35, РК50-3-210 Вилка кабельная прямая ГОСТ РВ 51914-2002"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Разъем кабельный коаксиальный BNC-K5 RG58/U, RG303/U, LMR195 Розетка кабельная прямая 252B-7533 ГОСТ РВ 51914-2002"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 16"

    "Разъем кабельный коаксиальный BNC-JW5Y RG58/U, RG303/U, LMR195 Вилка кабельная угловая 253B-7504 ГОСТ РВ 51914-2002"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 17"

    "Разъем кабельный коаксиальный BNC-J7 RG8/U, RG213/U, SYV-50-7-1 Вилка кабельная прямая 251B-7534 ГОСТ РВ 51914-2002"

    Кол-во: 69.000

    "Позиция 18"

    "Разъем кабельный коаксиальный BNC-J5 RG55/U, RG58/U, RG400, LMR195 Вилка кабельная прямая 251B-7533 ГОСТ РВ 51914-2002"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 19"

    "Радиостанция портативная носимая Ермак Р-4020 403-470МГц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Разъем кабельный межканальный коаксиальный N/SMA-KJ Прямой; N розетка - SMA вилка 27181-0401"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 21"

    "Разъем кабельный канальный коаксиальный SMA-KK1 Прямой; SMA розетка - SMA розетка 180А-7932 ГОСТ РВ 51914-2002"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 22"

    "Разъем кабельный канальный коаксиальный N-50KK Прямой; N розетка - N розетка 270В-7931"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 23"

    "Разъем кабельный канальный коаксиальный N-50JJ Прямой; N вилка - N вилка 270В-7911"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 24"

    "Разъем кабельный канальный коаксиальный BNC-KK Прямой; BNC розетка - розетка 250В-7931 ГОСТ РВ 51914-2002"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 25"

    "Модем GSM Teleofis RX608-R2 Встроенный блок питания перем.тока 100-240В/12В; GSM 900/1800МГц; RS-485 (1200-115200 бит/сек) пластмассовый корпус"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Инвертор напряжения Штиль PS48-60/1000(1) 48-60В 750ВТ 380х44х483ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Антенна GSM 900 Триада МА 993 SOTA 1800МГц 9дБ FME RG58 A/U 3М"

    Кол-во: 19.000

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