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    Главная / Торги / Авторезина для Ямбургского участка

    Авторезина для Ямбургского участка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 10:0023.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113485Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113485

    Наименование закупки

    Авторезина для Ямбургского участка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 17:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Авторезина для Ямбургского участка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 10:00 GMT +323.09.2019 10:0023.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113485Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Авторезина для Ямбургского участка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629740 ЯНАО, Надымский район, п.Ямбург "Газпром флот"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата, транспортные расходы входят в стоимость

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина для погрузчика BLS 20.5-25 16PR 167 В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Шина для погрузчика STE 7.00-12 22PR 145 А5"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Камера STE 7.00-12 для вилочных погрузчиков"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Шина грузовая Барнаул Forward Professional 139 195R16C 104 N"

    Кол-во: 7.000

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