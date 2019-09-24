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    Главная / Торги / Закупка ГСО для нужд Ставропольского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Закупка ГСО для нужд Ставропольского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 09:0024.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113482Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113482

    Наименование закупки

    Закупка ГСО для нужд Ставропольского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 13:27

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка ГСО для нужд Ставропольского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 09:00 GMT +324.09.2019 09:0024.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113482Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ГСО для нужд Ставропольского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    398 001,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, 355029, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Ленина, 419Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Государственный стандартный образец сухого остатка (37CO) ГСО 9101-2008 50г/дм3 5СМ3 фон вода"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Стандарт-титр для рН-метрии 3 разряда Комплектация: 1.65рН, 3.56рН, 4.01рН, 6.86рН, 9.18рН, 12.43рН 6 ампул"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Стандарт-титр для рН-метрии 3 разряда, рН-4,01 (Калий фталевокислый кислый)"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 4"

    "Стандарт-титр Калий фосфорнокислый 1-зам,Натрий фосфорнок.2-зам. для рН-метрии 3 разряда, рН-6,86 ТУ 2642-004-33813273-2006"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 5"

    "Стандарт-титр для рН-метрии 3 разряда, рН-9,18 (Натрий тетраборнокислый)"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 6"

    "Государственный стандартный образец Раствора ионов железа (III) ГСО 7476-98 10 мг/см3 1упаковка 5 ампул"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Государственный стандартный образец нитрит-иона ГСО 7021-93 (МСО 0027:1998) 1.0 мг/мл фон вода"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 8"

    "Государственный стандартный образец КПАВ цетилпиридиний хлористый ГСО 8068-94 0.1Г"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 9"

    "Государственный стандартный образец ПАВ раствор неонола АФ 9-12 (ГСО состава неионогенных ПАВ) ГСО 7421-97 50 мг/см3 2МЛ ампула"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 10"

    "Государственный стандартный образец нефтепродуктов ГСО 7950-2001 1.0 мг/мл фон гексан"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 11"

    "Государственный стандартный образец состава р-ра нефтепродуктов в ЧХУ ГСО 7248-96 50 мг/см3 амп. 1,2 см3"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 12"

    "Государственный стандартный образец содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице ГСО 7117-94 5,0 мг/дм3"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Государственный стандартный образец хлорид-иона ГСО 7436-98 (МСО 1125:2005) 10.0 мг/мл фон вода"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 14"

    "Государственный стандартный образец СПАВ-А додецилсульфат натрия ГСО 8049-94, МСО 1288:2006 0.1Г ампула"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 15"

    "Государственный стандартный образец ионов кальция ГСО 7682-99 1,0г/дм3 ампула 5СМ3 фон вода"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Государственный стандартный образец Фенол в этаноле ГСО 7270-96 1мг/см3 5x5МЛ 7-39062"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Государственный стандартный образец бензапирена ГСО 7515-98 100МКГ/СМ³ ампула 2СМ3 фон ацетонитрил"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 18"

    "Государственный стандартный образец ХПК ГСО 7425-97 10000 мг/дм3 5МЛ ампула"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 19"

    "Государственный стандартный образец Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) ГСО 7853-2000 500С 20МЛ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 20"

    "Государственный стандартный образец мутности (формазиновая суспензия) ГСО 7271-96 4000ЕМФ амп. 5см3"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 21"

    "Государственный стандартный образец ионов кремния КР-2 ГСО 10445-2014 0.5г/дм3 ампулы п/п проб 10СМ3 фон-вода"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 22"

    "Государственный стандартный образец общей жесткости воды ГСО 8206-2002 100ММОЛЬ/ДМ³ ампула 6СМ3/5ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "Государственный стандартный образец гидрокарбонат-ионов ГСО 8403-2003 1,0мг/см3 ампула 5СМ3 фон вода"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 24"

    "Государственный стандартный образец ионов алюминия ГСО 7269-96 1.0мг/см3 ампула 6СМ3/5ШТ фон HNO3"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 25"

    "Государственный стандартный образец ионов ртути (II) ГСО 7343-96 1,0мг/см3 ампула 5СМ3 фон 1М HNO3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 26"

    "Государственный стандартный образец ионов молибдена (VI) 14К-1 ГСО 8086-94 1.0Г/ДМ³ ампула 5СМ3 фон 1М HNO3"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 27"

    "Государственный стандартный образец Хром (VI) ГСО 7781-2000 1 мг/см3 ампула 5СМ3"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 28"

    "Государственный стандартный образец ионов мышьяка (III) 11К-1 ГСО 7143-95 0.1г/дм3 ампула 5СМ3 фон-0.2М Н2SO4"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 29"

    "Государственный стандартный образец ионов калия ГСО 7771-2000 1,0мг/см3 ампула 5СМ3 фон вода"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 30"

    "Государственный стандартный образец Натрий (I) ГСО 7775-2000 1.00 мг/см3 5МЛ ампула 7-35965"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Государственный стандартный образец калий ГСО 8092-94 1.00 мг/мл 5МЛ 18К-1 H2O (МСО 0019:1998) (годен 5 лет)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Государственный стандартный образец Нитрат-ион ГСО 7793-2000 1.00 мг/см3 5МЛ 7-36005"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 33"

    "Государственный стандартный образец состава раствора ионов аммония (I) ГСО 7786-2000 1.0 мг/см3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 34"

    "Государственный стандартный образец 2 ГСО ионов калия 18К(комплект) ГСО 8092-94-:8094-94 г/дм3:1,0(2шт);0,5(2шт);0,1(1шт) 5амп.по 5см3"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 35"

    "Государственный стандартный образец фосфат-ион 6A-1 ГСО 7018-93 1г/дм3 ампула 5СМ³ фон вода"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 36"

    "Государственный стандартный образец 2 ГСО ионов калия 18К(комплект) ГСО 8092-94-:8094-94 г/дм3:1,0(2шт);0,5(2шт);0,1(1шт) 5амп.по 5см3"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 37"

    "Государственный стандартный образец фосфат-ионов 6А (комплект) ГСО7018-:-7020-93 ампула 5СМ3 5ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Государственный стандартный образец фосфат-ионов 6А (комплект) ГСО7018-:-7020-93 ампула 5СМ3 5ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 39"

    "Государственный стандартный образец фосфат-ионов 6А (комплект) ГСО7018-:-7020-93 ампула 5СМ3 5ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 40"

    "Государственный стандартный образец фосфат-ионов 6А (комплект) ГСО7018-:-7020-93 ампула 5СМ3 5ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 41"

    "Государственный стандартный образец почвы дерново-подзолистой супесчаной САДПП-08/7 ОСО 10904 300Г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 42"

    "Государственный стандартный образец почвы светло-каштановой с/суглинистой САКашП-04/1тм ОСО 39602 300Г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 43"

    "Государственный стандартный образец мин. состава почвы ТЭП-В-6 ГСО 9288-2008 15Г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 44"

    "Государственный стандартный образец нитрит-ионов ГСО 7792-2000 1г/л фон-вода"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 45"

    "Государственный стандартный образец Фенол ГСО 7346-96 1.0 мг/см3 5МЛ фон этанол 7-39061"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 46"

    "Государственный стандартный образец бензапирена ГСО 7515-98 100МКГ/СМ³ ампула 2СМ3 фон ацетонитрил"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 47"

    "Государственный стандартный образец нефтепродуктов в ЧХУ ГСО 7822-2000 5 ампул объемом 10 см3, в каждой 50 мг нефтепродуктов"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 48"

    "Государственный стандартный образец железо (III) ГСО 7872-2000 МСО 0297:2002 10.00 мг/мл 1М 5МЛ фон HCl"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 49"

    "Государственный стандартный образец ионов кадмия ГСО 7472-98 1,0мг/см3 ампула 6СМ3/5ШТ фон HNO3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Государственный стандартный образец ионов кобальта ГСО 7268-96 1.0мг/см3 ампула 6СМ3/5ШТ фон-HNO3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Государственный стандартный образец ионов марганца (II) ГСО 7266-96 1,0мг/см3 ампула 6СМ3/5ШТ фон HNO3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 52"

    "Государственный стандартный образец ионов меди (II) ГСО 7255-96 1,0мг/см3 ампула 6СМ3/5ШТ фон HNO3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "Государственный стандартный образец ионов никеля ГСО 7785-2000 1г/л 5МЛ фон 0.1М HNO3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 54"

    "Государственный стандартный образец ионов свинца ГСО 7252-96 1,0мг/см3 5стеклянных ампул по 6СМ³ (фон-1М HNO3)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "Государственный стандартный образец ионов хрома (VI) ГСО 7257-96 1.0мг/см3 ампула 6СМ3/5ШТ фон вода"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 56"

    "Государственный стандартный образец ионов цинка ГСО 7256-96 1.0МГ/СМ³ ампула 6СМ3/5ШТ фон 1М HNO3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 57"

    "Государственный стандартный образец ионов меди 3К-1 ГСО 7998-93 1,0г/дм3 амп. 5см3, (фон-0,1М Н2SO4)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 58"

    "Государственный стандартный образец ионов свинца 2К-1 ГСО 7012-93 1,0г/дм3 амп. 5см3,фон-0,1М НNO3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 59"

    "Государственный стандартный образец цинк 4К-1 ГСО 8053-94 МСО 0008:1998 1.00 мг/мл, 1М 5МЛ фон HNO3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 60"

    "Государственный стандартный образец ионов никеля 6К-1 ГСО 8001-93 1.0 г/л ампула 5СМ3 фон 0.1М HNO3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 61"

    "Государственный стандартный образец ионов кадмия 1К-1 ГСО 6690-9 1,0г/дм3 ампула 5СМ3 фон 0.1М HNO3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 62"

    "Государственный стандартный образец ионов кобальта 8К-1 ГСО 8089-94 1.0Г/ДМ³ ампула 5СМ3 фон 0.1М HNO3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 63"

    "Государственный стандартный образец ионов хрома (VI) 7К-1 ГСО 8035-94 1г/дм3 ампула 5СМ3 фон вода"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 64"

    "Государственный стандартный образец марганец (II) 10K-1 ГСО 8056-94 МСО 0014:1998 1.0 мг/мл, 0.1M 5МЛ фон H2SO4"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 65"

    "Государственный стандартный образец ионов железа (III) 5К (комлект) ГСО 8032-:-8034-94 г/дм3:1-1шт;0,5-2шт;0,1-2шт 5амп.по 5см3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 66"

    "Государственный стандартный образец ионов кадмия 1К ГСО 6690-:-6692-93 1г/дм3 2ШТ, 0.5г/дм3 2ШТ, 0.1г/дм3 1ШТ ампула 5СМ3 5ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 67"

    "Государственный стандартный образец ионов кобальта 8К-1 ГСО 8089-94 1.0Г/ДМ³ ампула 5СМ3 фон 0.1М HNO3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 68"

    "Государственный стандартный образец ионов марганца (II) ГСО 7875-2000 1,0г/дм3 5МЛ ампула фон 1М HNO3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 69"

    "Государственный стандартный образец ГСО 7998-:-8000-93 1г/дм3 2ШТ, 0.5г/дм3 2ШТ, 0.1г/дм3 1ШТ ампула 5СМ3 5ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 70"

    "Государственный стандартный образец ионов мышьяка (III) ГСО 7264-96 0,1мг/см3 5стекл.амп.по 6см3 (фон-0,01н HCl)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 71"

    "Государственный стандартный образец ионов никеля 6К-1 ГСО 8001-93 1.0 г/л ампула 5СМ3 фон 0.1М HNO3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 72"

    "Государственный стандартный образец ионов свинца 2К ГСО 7012-93-7014-93 1г/дм3 2ШТ, 0.5г/дм3 2ШТ, 0.1г/дм3 1ШТ ампула 5СМ3 5ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 73"

    "Государственный стандартный образец ионов цинка 4К-1 ГСО 8053-94 1.0г/дм3 ампула 5СМ3 фон 0.1М HNO3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 74"

    "Государственный стандартный образец ионов ртути (I) ГСО 7263-96 1мг/см3 ампула 6СМ3/5ШТ фон HNO3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 75"

    "Государственный стандартный образец ионов сурьмы (III) ГСО 8402-03 1мг/см3 ампула 5СМ3 фон 3М HCl"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 76"

    "Государственный стандартный образец ионов хрома (VI) 7К-1 ГСО 8035-94 1г/дм3 ампула 5СМ3 фон вода"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 77"

    "Реактив химический Цетан эталонный 0.7КГ ГОСТ 12525-85"

    Кол-во: 0.760

    "Позиция 78"

    "Реактив химический Изооктан ХЧ 0.7КГ 7-08509"

    Кол-во: 0.700

    "Позиция 79"

    "Бензол ХЧ"

    Кол-во: 0.900

    "Позиция 80"

    "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 81"

    "Стандарт-титр Магний сернокислый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 82"

    "Стандарт-титр Натрий серноватистокислый 10 ампул"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 83"

    "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1Н 10 ампул 7-39232"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 84"

    "Реактив химический Соль Мора 0.1н"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 85"

    "Стандарт-титр Калий марганцовокислый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 86"

    "Стандарт-титр Серная кислота 0.1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 87"

    "Кислота соляная стандарт-титр 0.1Н в ампулах 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

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