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    Главная / Торги / Сетевые фильтры, мышь и клавиатура

    Сетевые фильтры, мышь и клавиатура

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 08:0024.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113478Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113478

    Наименование закупки

    Сетевые фильтры, мышь и клавиатура

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 11:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП "Автозаводский"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"

    Юридический адрес

    603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38

    Почтовый адрес

    603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38

    Контактный телефон

    +7 831 299-22-33

    Факс

    +7 831 299-19-04

    Адрес электронной почты

    dds-dcp@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сетевые фильтры, мышь и клавиатура

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 08:00 GMT +324.09.2019 08:0024.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113478Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сетевые фильтры, мышь и клавиатура

    Начальная цена

    8 498,97

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Пермякова, д. 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора за счет Поставщика. Оплата на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней после подписания документов о приемке товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"

    Адрес местонахождения

    603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект клавиатура и мышь Genius KM-210 проводной черный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр сетевой SVEN Optima Base 5 розеток серый 220В 5М 111658"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр сетевой SVEN Optima Base 5 розеток черный 220В 3М 111629"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Калькулятор настольный Citizen SDC-444S 12-разрядный черный"

    Кол-во: 1.000

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