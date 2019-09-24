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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Сетевые фильтры, мышь и клавиатура
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 11:32
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38
Почтовый адрес
603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38
Контактный телефон
+7 831 299-22-33
Факс
+7 831 299-19-04
Адрес электронной почты
dds-dcp@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сетевые фильтры, мышь и клавиатура
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.09.2019 08:00 GMT +324.09.2019 08:0024.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113478Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сетевые фильтры, мышь и клавиатура
Начальная цена
8 498,97
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Пермякова, д. 38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора за счет Поставщика. Оплата на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней после подписания документов о приемке товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"
Адрес местонахождения
603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
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