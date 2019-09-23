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    Главная / Торги / Комплект герметика для муфт, лента мастичная в г. Астрахань.

    Комплект герметика для муфт, лента мастичная в г. Астрахань.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 15:3023.09.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113477Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113477

    Наименование закупки

    Комплект герметика для муфт, лента мастичная в г. Астрахань.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 15:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Комплект герметика для муфт, лента мастичная в г. Астрахань.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 15:30 GMT +323.09.2019 15:3023.09.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113477Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплект герметика для муфт, лента мастичная в г. Астрахань.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, г.Астрахань, ул.1-й Проезд Рождественского, д.4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата по счету. Стоимость доставки включить в цену.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект герметика для муфты МПЗ и МЧЗ 120808-00085 3шт компонент А-31, компонент Б-31, пакет 2шт, перчатки резиновые"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Лента мастичная 3M 88T 19мм x 10.8м поливинилхлорид"

    Кол-во: 10.000

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