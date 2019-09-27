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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к автобусам ПАЗ, КАВЗ

    Поставка запасных частей к автобусам ПАЗ, КАВЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113472Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113472

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к автобусам ПАЗ, КАВЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 11:05

    Документация процедуры

    Договор_проект.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"
    Все закупки и тендеры ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"

    Юридический адрес

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    Почтовый адрес

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Контактный телефон

    +7 3532 73-25-98

    Факс

    +7 3532 73-27-03

    Адрес электронной почты

    zakupki@orengaztrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сизов Василий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к автобусам ПАЗ, КАВЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 11:00 GMT +327.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113472Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к автобусам ПАЗ, КАВЗ

    Начальная цена

    539 152,07

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, д.144.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно пункта 2.3 проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"
    Все закупки и тендеры ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"

    Адрес местонахождения

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деталь Обмотка генератора Г287.3701-100 ПАЗ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Радиатор охлаждения ПАЗ-3205 3205-1301010"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Кулак поворотный правый 3205-3001012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Деталь Арка колеса наружняя 3205-5402195-10 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Регулятор тормозных сил 120-3502136 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Регулятор давления воздуха ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, КРАЗ, ЛИАЗ 100-3512010-10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Подшипник шкворня опорный ПАЗ-3205 29908"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Шестерня 3-ой передачи 52-1701113-010 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Цилиндр сцепления главный ПАЗ 3205-1609010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Тяга рулевая продольная ПАЗ 32053-414010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Трос КПП 045104-212885 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Реле стартера втягивающее СТ-230 ГАЗ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Бампер ПАЗ-3205 задний 3205-2804014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Бампер передний 3205-2803012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Болт ступицы 130-3104050-11 ПАЗ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Вал карданный 672-2200011 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Вал коленчатый с вкладышами 52341005014 ПАЗ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Втулка шкворня ПАЗ-3205 120-3001016"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 19"

    "Деталь Панель проема заднего окна наружняя 3205-5601186 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Генератор ПАЗ 14В 95А 291.3771"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Генератор ПАЗ-32053 Г287М-37010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Глушитель ПАЗ-3205 с промежуточной трубой 3205-1201009-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Деталь автобусов . Амортизатор КАВЗ 53212-2905006-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Деталь автобусов . Крышка люка бокового АКБ ПАЗ 3205-5413014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Деталь автобусов . Панель задка угловая правая/левая ПАЗ 3205-5601190/91"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Деталь автобусов Барабан тормозной задний КАВЗ Аврора 180ММ 111-3501070-50"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Деталь автобусов Рессора передняя 3205-2902012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Деталь Арка колеса внутренняя 3205-5401070 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Деталь Облицовка кожуха заднего колеса 3205-5109280 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Деталь Панель боковины левая задняя 3205-5401296"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Деталь Панель задка жаровня наружная правая 3205-5601196 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Деталь Панель косынка левая боковая передняя 3205-5401334 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Деталь Панель правая боковая средняя 3205-5401304-10 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Деталь Панель проема заднего окна внутренняя 3205-5601212-10 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Диск сцепления ведомый 53-11-1601130-15 ЗМЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Кулак поворотный ПАЗ правый 111-3001012-50"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Шестерня 1-ой передачи 52-1701110-3 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Запасная часть Опора карданного вала 53А-2202081"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Запасная часть Обмотка стартера СТ230-110 ГАЗ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 40"

    "Запасная часть Накладка сцепления 4301-1601138-10 Камаз"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Запасная часть Комплект патрубков системы охлаждения 3205-1303040 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Деталь Накладка тормозная короткая задняя 53-3502105-03"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 43"

    "Деталь Накладка тормозная 4421-3502105 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Деталь Моторокомплект кострома 523-1000105"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Деталь Маховик с зубчатым ободом 53-1005115"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 46"

    "Деталь Люк радиатора боковой 3205-5413054 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Деталь Люк передний 32053-210-01-5313010 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "Деталь Крышка радиатора 672-1304010 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "Деталь Кожух арки колеса в сборе задний правый 3205-5107026 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Деталь Кожух арки колеса в сборе задний левый 3205-5107027 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Шестерня 2-ой передачи 52-1701111 ПАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 52"

    "Стартер ГАЗ-53А, 66-01, 71, 73, ПАЗ-672 12В 1.5КВТ СТ-230А1"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 53"

    "Ремкомплект рулевых тяг 66-3003008 ГАЗ, ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Кулак поворотный ПАЗ левый 111-3001013-50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "Рессора задняя 672-2912012 ПАЗ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 56"

    "Деталь Клавиша панели приборов 77-3709-02-19"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 57"

    "Запасная часть Футорка в сборе 3307-250721-П29 ГАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 58"

    "Деталь Вал первичный КПП 3205-70-1701025-10 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 59"

    "Спидометр 48.3802 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 60"

    "Крестовина карданного вала ГАЗ-53, 3307,ПАЗ в сборе, с крепежом ("ЭКОНОМ" ОАО ГАЗ)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 61"

    "Крестовина карданного вала ГАЗ, ПАЗ, МТЗ d35ММ длина 98ММ У53А-2201025"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 62"

    "Колесо рулевое ПАЗ (люкс) 3703340201010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 63"

    "Клапан защитный 4-х контурный 100-3515410"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 64"

    "Деталь Труба радиаторная отводящая правая 3205-1303041-30 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 65"

    "Лист рессоры задней 53А-2912015 №1 ГАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 66"

    "Деталь Труба радиаторная отводящая левая 3205-1303040-10 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 67"

    "Деталь Стекло ветровое левое 3205-5206011-02 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 68"

    "Диск сцепления ПАЗ,КАВЗ с дв. Д-245.9 БВ3-972271"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 69"

    "Деталь Труба глушителя соединительная 3205-1203020-10 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 70"

    "Деталь Панель левой боковины нижняя средняя 4234-5401292"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 71"

    "Деталь Насос ГУР в сборе 3205-3407010-10 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 72"

    "Лист рессоры задней 53А-2912016-01 №2 ГАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 73"

    "Деталь Панель боковины средняя нижняя 3205-5401292-10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 74"

    "Деталь Шкив вентилятора 32053-1308085 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 75"

    "Деталь Шкворень в сборе 3205-3001019"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 76"

    "Деталь Подножка пассажирской двери 3205-8405010-10 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 77"

    "Деталь Панель правая боковая передняя 3205-5401304 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 78"

    "Деталь Панель лодочка задняя верхняя наружная 3205-5601184"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 79"

    "Деталь Стекло ветровое правое 3205-5206011 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 80"

    "Деталь Подкрылки 3205 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 81"

    "Деталь Панель проема двери водителя 3205-5401332 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 82"

    "Деталь Баллон накопления воздуха 3205-3513015-20 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 83"

    "Деталь Люк АКБ боковой 3205-5413014-10 ПАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 84"

    "Деталь Барабан тормозной 23-3502070 ПАЗ"

    Кол-во: 10.000

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    Поставка запасных частей к ГБО согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Поставка запасных частей к ГБО согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    78749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    249 226
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
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