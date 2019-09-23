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    Главная / Торги / Электротехническое оборудование вводных объектов

    Электротехническое оборудование вводных объектов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 00:0023.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113464Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113464

    Наименование закупки

    Электротехническое оборудование вводных объектов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 15:44

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Электротехническое оборудование вводных объектов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 00:00 GMT +323.09.2019 00:0023.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113464Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электротехническое оборудование вводных объектов

    Начальная цена

    317 466,95

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.4 МТБ ЦентральнаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник головной взрывозащищенный СГГ-10 «ЭЛЬФ» 220В IP54 с автоматическим индивидуальным зарядным устройством ЗУ-СГГ IExidIIBT5 ПО "Электроточприбор""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Оповещатель пожарный световой СП12 "Выход" 12-30В 0.036А IP41 зеленый 0.65КГ 316x106x25ММ -10...+55ГРАД ЦЕЛЬС ООО "СТАЛТ" Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Лампа вспышка взрывозащищенная GTB GIT-comm 60В 1 Exd IIС T4/T5/Т6 Gb X алюминиевый сплав М20 ООО "Группа индустриальных технологий" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Устройство заземления для РУ переносное ПЗРУ-1М-50 50ММ² 1кВ АООТ "Электроприбор""

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Удлинитель на катушке силовой ООО "Электросервис" ВЕМ-250 ПВС 3х1.5ММ² 50М 4 розетки 16А 3500ВТ IP44 9634176"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 6"

    "Штанга оперативная универсальная ШОУ-15 до 10кВ 1150ММ"

    Кол-во: 5.000

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