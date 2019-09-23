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    Главная / Торги / Поставка ходовых колес для нужд УМТСиК в 2019 году.

    Поставка ходовых колес для нужд УМТСиК в 2019 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 08:0023.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113458Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113458

    Наименование закупки

    Поставка ходовых колес для нужд УМТСиК в 2019 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 15:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ходовых колес для нужд УМТСиК в 2019 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 08:00 GMT +323.09.2019 08:0023.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113458Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ходовых колес для нужд УМТСиК в 2019 году.

    Начальная цена

    387 500,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, город Чайковский, промзона Сутузово, База по хранению и реализации УМТСиКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата МТР после поставки на склад Покупателя в течении 30 дней. Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. Транспортные расходы за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колесо промежуточное 06.8260.000.003 ст40Х"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Колесо зубчатое 06.8260.000.002 ст40Х"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Колесо 06.8261.000.001 козлового крана ст65Г"

    Кол-во: 2.000

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