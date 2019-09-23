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Наименование закупки
Поставка ходовых колес для нужд УМТСиК в 2019 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 15:03
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ходовых колес для нужд УМТСиК в 2019 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.09.2019 08:00 GMT +323.09.2019 08:0023.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113458Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ходовых колес для нужд УМТСиК в 2019 году.
Начальная цена
387 500,01
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, город Чайковский, промзона Сутузово, База по хранению и реализации УМТСиКРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата МТР после поставки на склад Покупателя в течении 30 дней. Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. Транспортные расходы за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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