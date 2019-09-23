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    Главная / Торги / Лента и пакеты для Гостиницы

    Лента и пакеты для Гостиницы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 08:0023.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113456Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113456

    Наименование закупки

    Лента и пакеты для Гостиницы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 14:31

    Документация процедуры

    Спецификация_к_Приложению_4_(1402251_v1).XLS

    Приложение_4_Типовой_договор_ТР_включены_в_стоимость_МТР,_кроме_того_НДС_(1400259_v1).DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Лента и пакеты для Гостиницы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 08:00 GMT +323.09.2019 08:0023.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113456Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лента и пакеты для Гостиницы

    Начальная цена

    51 532,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО г. Новый Уренгой строительная площадка ООО "НГХК" (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный товар перечисляется на счет Поставщика в течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами первичных документов. Срок поставки составляет 30 (тридцать) рабочих дней с даты подписания Договора обеими сторонами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента клейкая 50х2.5СМ белая санитарная "Продезинфицировано""

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 2"

    "Пакет полиэтиленовый гигиенический Tork 1.5х8.7х12.7СМ ПВД белый 25ШТ 204041"

    Кол-во: 100.000

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