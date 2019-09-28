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    Главная / Торги / Расходные материалы (3,Сатурн)

    Расходные материалы (3,Сатурн)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.09.2019 01:0028.09.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113453Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113453

    Наименование закупки

    Расходные материалы (3,Сатурн)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 14:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Расходные материалы (3,Сатурн)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.09.2019 01:00 GMT +328.09.2019 01:0028.09.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113453Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходные материалы (3,Сатурн)

    Начальная цена

    408 381,03

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие Контейнер ST22B пластик с неизолированными втулочными наконечниками (4-16мм2)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Изделие Контейнер ST21B пластик с неизолированными втулочными наконечниками (0.5-2.5мм2)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Изделие Набор MK230B507 изолированные наконечники разных типов и сечений, пресс-клещи K507, кейс металлический"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Изделие Набор SK65B K05, наконечники медные ''стандарт'' 6-50мм2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Материал нетканый фильтровальный рулон ФТ-150 G3 полиэстер 150г/м2 2М"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 6"

    "Электрод сварочный OK 92.18 3.2ММ 0.8КГ 350ММ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 7"

    "Электрод сварочный OK 67.70 3.2ММ 4.3КГ 350ММ"

    Кол-во: 30.100

    "Позиция 8"

    "Электрод сварочный OK 46.30 4ММ 350ММ"

    Кол-во: 40.200

    "Позиция 9"

    "Электрод сварочный OK 46.30 3.2ММ 350ММ"

    Кол-во: 31.800

    "Позиция 10"

    "Набор сверл спиральных Metabo 627161000 по металлу HSS-R 1.5-6.5ММ цилиндрический хвостовик 13ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Диск отрезной прямой Gigant по металлу CDI C41/125-1.2 125х1.2х22ММ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 12"

    "Набивка сальниковая ЛП-31 10х10ММ ГОСТ 5152-84"

    Кол-во: 10.000

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