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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка полиграфической продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 14:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
Контактный телефон
+7 812 334-66-91
Факс
+7 812 646-12-12
Адрес электронной почты
f.gaaze@spb-lng.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаазе Филипп Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка полиграфической продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.09.2019 00:00 GMT +323.09.2019 00:0023.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113451Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиграфической продукции
Начальная цена
158 596,60
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 191167, Санкт-Петербург, Синопская наб. д 22, Лит «А»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями по договору
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром СПГ Портовая
Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
Кол-во: 100.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 29.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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