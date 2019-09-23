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    Главная / Торги / Поставка полиграфической продукции

    Поставка полиграфической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 00:0023.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113451Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113451

    Наименование закупки

    Поставка полиграфической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 14:25

    Документация процедуры

    Список_документов.docx

    Согласие_на_обработку_ПДн_бенефициары.docx

    Проект_договора_(материалы).docx

    Паспорт_предприятия.doc

    Информация_о_цепочке_собственников,_включая_бенефициаров.docx

    Декларация_СМСП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 334-66-91

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    f.gaaze@spb-lng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаазе Филипп Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка полиграфической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 00:00 GMT +323.09.2019 00:0023.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113451Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиграфической продукции

    Начальная цена

    158 596,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 191167, Санкт-Петербург, Синопская наб. д 22, Лит «А»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями по договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента Силк шелк 2СМ белый с логотипом и ретрактором-рулеткой ООО Компания Райз Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Наклейка самоклеющаяся с логотипом 27-32ММ самоклеящаяся пленка ПВХ синий ООО Компания Райз"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Наклейка самоклеющаяся с логотипом 27-32ММ самоклеящаяся пленка ПВХ синий ООО Компания Райз"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Стенд информационный мобильный раздвижной Ролл Ап 2000х2000ММ ПВХ/ ткань с механизмом автоматического сматывания в рулон информационного полотна/ с чехлом ООО Компания Райз"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Бланк резолюция А6 105х148ММ бумага офсетная белая 80Г/М2 2+0 (двухцветная) 500ЛИСТ ООО Компания Райз Россия"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 6"

    "Папка адресная искусственная кожа/ фольга серебристая 220х310ММ 20ММ с логотипом ООО Компания Райз Россия"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 7"

    "Табличка кабинетная 300х160ММ пластик ПВХ 3ММ пленка Oracal синий белый ООО Компания Райз"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Вывеска 600х345ММ пластик ПВХ фон серебро матовое/ буквы синий/ рамка серебро матовое 5ММ ООО Компания Райз"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Флаг комплект Санкт -Петербург/ Россия/ Газпром полиэфир 150х225ММ пластиковая подставка 42СМ ООО Компания Райз Россия"

    Кол-во: 1.000

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