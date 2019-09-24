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    Главная / Торги / Поставка устройства заземляющего УЗК

    Поставка устройства заземляющего УЗК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 09:0024.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113450Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113450

    Наименование закупки

    Поставка устройства заземляющего УЗК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 14:39

    Документация процедуры

    Перечень_сведений,_документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    Карточка_Газпром_трансгаз_Казань_от_2019-07-01_цв.pdf

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    2019г.ИНТЕРНЕТ__НОВАЯ_ФОРМА_(ТН,УПД)_ТИПОВОЙ_МТР_ДЛЯ_КОНКУРСА_с_оплатой_СМСП_ПЭН_КР.doc

    ОЛ_УЗК.pdf

    Спецификация_ХакельРос.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка устройства заземляющего УЗК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 09:00 GMT +324.09.2019 09:0024.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113450Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устройства заземляющего УЗК

    Начальная цена

    497 254,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, н.п.Константиновка, ул. Интернациональная (Мамадышский тракт 55), Управление аварийно-восстановительных работ (УАВР) ООО «Газпром трансгаз Казань». Контактные лица: • Гадиев Радик Рашитович тел.: +7-9600-311-878. • Искандаров Рашит Саматович тел.: +7-987-290-88-04.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно п.6.1 договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство заземляющее комплектное УЗК (МЗЗ-1)-18-Ц-190 347.КР-15-ЭС.ОЛ1"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    25.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    437 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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