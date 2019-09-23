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    Сзч (бс Нептун 18 09)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 01:0023.09.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113446Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113446

    Наименование закупки

    Сзч (бс Нептун 18 09)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 14:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сзч (бс Нептун 18 09)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 01:00 GMT +323.09.2019 01:0023.09.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113446Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сзч (бс Нептун 18 09)

    Начальная цена

    470 644,63

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пневмораспределитель клапанный 5/2-3/2-ходовой электромагнитный Namur SCXG551A001MS.24 / DC.20648"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Элемент фильтрующий ВРШ G 01954 902458 для фильтра типа 32PD-2"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Элемент фильтрующий FC 1092.Q020.BS 900358 для фильтра типа FF2089"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Кольцо уплотнительное Danfoss PVG 32 5х2ММ резиновое 633B1809"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Кольцо уплотнительное Danfoss PVG 32 16х2.5ММ резиновое 633B1817"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Клапан редукционный VRN2-06/MP-6S пилотное 901672"

    Кол-во: 1.000

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