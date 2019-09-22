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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка алкогольной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 15:30
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68
Почтовый адрес
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68
Контактный телефон
+7 3532 73-69-45
Факс
+7 3532 73-69-48
Адрес электронной почты
gorodok@nm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жуков Павел Иванович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка алкогольной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.09.2019 22:00 GMT +322.09.2019 22:0022.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113444Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка алкогольной продукции
Начальная цена
498 139,56
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460008, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, МИКРОРАЙОН ПОСЕЛОК РОСТОШИ, УЛ. ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, 26Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчет производится в безналичной форме перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 7 банковских дней после получения товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Наш городок"
Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"
Адрес местонахождения
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68
Кол-во: 60.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
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