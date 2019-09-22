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    Главная / Торги / Поставка алкогольной продукции

    Поставка алкогольной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2019 22:0022.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113444Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113444

    Наименование закупки

    Поставка алкогольной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 15:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Наш городок"
    Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"

    Юридический адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Почтовый адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Контактный телефон

    +7 3532 73-69-45

    Факс

    +7 3532 73-69-48

    Адрес электронной почты

    gorodok@nm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Павел Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка алкогольной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.09.2019 22:00 GMT +322.09.2019 22:0022.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113444Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алкогольной продукции

    Начальная цена

    498 139,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460008, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, МИКРОРАЙОН ПОСЕЛОК РОСТОШИ, УЛ. ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, 26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет производится в безналичной форме перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 7 банковских дней после получения товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Наш городок"
    Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"

    Адрес местонахождения

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вино красное сухое столовое 9-11ПРОЦ 1Л; ДМ³ бутылка LLC "Trading House" Victoria ""

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Вино белое сухое Соаве защищенного наименования 9-12% бутылка 0.75Л; ДМ³ Casa Vinicola Botter Carlo & C.Spa., Регион Венето"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Вино игристое Lambrusco Emilia Fontale красное полусладкое 8ПРОЦ бутылка 0.75Л; ДМ³ Виноград:Ламбруско Casa Vinicola Morando-S.r.l. Регион Эмилия-Романья, Италия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Коньяк Hennessy VSOP 4года 40ПРОЦ 0.5Л; ДМ³ Франция Jas Hennessy & Co"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Ром Бакарди Карта Бланка 40ПРОЦ бутылка 0.5Л; ДМ³ 1-2 лет"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Ром Бакарди Карта Нэгра 40ПРОЦ бутылка 0.5Л; ДМ³ более 3 лет"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Напиток крепкий спиртовой Текила Olmeca золотая 38ПРОЦ 0.5Л; ДМ³ бутылка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Коньяк Хеннесси VS Jas Hennessy & Co 0.5ЛИТР(ДМ³) бутылка из прозрачного стекла с золотистым колпачком ГОСТ 51074-2003"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Водка Степные просторы 0.5ЛИТР(ДМ³) ГОСТ 12712-2013"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Российское шампанское Буржуа бутылка из толстого стекла зеленого цвета 0.75ЛИТР(ДМ³) ЗАО Игристые вина ГОСТ 33336-2015"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Вино красное сухое КЬЯНТИ МАНКАЗАЛЕ 11.5-.12.5ПРОЦ 0.75Л; ДМ³ бутылка Societa Cooperativa Agricola " VITA" S.C"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 12"

    "Виски ирландский Джемесон 43ПРОЦ бутылка 0.5Л; ДМ³"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Виски шотландский купажированный Чивас Ригал 12 лет 40ПРОЦ бутылка 0.5Л; ДМ³"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Виски шотландский купажированный Чивас Ригал 18 лет 40ПРОЦ бутылка 0.7Л; ДМ³"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Водка Царская Золотая 0.5Л; ДМ³ 40ПРОЦ бутылка Россия LLC "LADOGA Group""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Коньяк армянский Арарат 3 звезды 3 года 40ПРОЦ 0.5Л; ДМ³ Армения Yerevan Cognac Factory CJSC"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 17"

    "Коньяк армянский Арарат 5 звезд 5 40ПРОЦ 0.5Л; ДМ³ Армения Yerevan Cognac Factory CJSC"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 18"

    "Коньяк courvoisier VS 2года 40ПРОЦ 0.5Л; ДМ³ п/у Франция Courvoisier S.A.S"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Коньяк Courvoisier VSOP 4года 40ПРОЦ 0.5Л; ДМ³ п/у Франция Courvoisier S.A.S"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Напиток крепкий спиртовой Текила Olmeca белая 38ПРОЦ 0.5Л; ДМ³ бутылка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Водка ЦАРСКАЯ Оригинальная 0.5ЛИТР(ДМ³) 40ПРОЦ ГОСТ 12712-2013"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Российское шампанское Абрау-Дюрсо белое полусладкое 10.5-13ПРОЦ 0.75ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 23"

    "Российское шампанское Абрау-Дюрсо белое брют 10.5-13ПРОЦ 0.75ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 24"

    "Российское шампанское "Абрау-Дюрсо" белое полусухое 10,5-13ПРОЦ бутылка 0.75ЛИТР(ДМ³) ЗАО "Абрау-Дюрсо" Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 25"

    "Коньяк "Хеннесси ВС" 0.7ЛИТР(ДМ³) 40ПРОЦ в подарочной упаковке"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Вино полусладкое Маркиз де Шанте 10-13.5ПРОЦ 0.75ЛИТР(ДМ³) ГОСТ 32030-2013"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 27"

    "Вино полусладкое Кастильо де Ривера Bodegas Fernando Castro SL 11ПРОЦ 0.75ЛИТР(ДМ³) ГОСТ 32030-2013"

    Кол-во: 20.000

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