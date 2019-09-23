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Наименование закупки
Система автоматического ввода резерва (АВР) для бензогенератора HATER DY6500L(LX/LXA) для нужд филиала ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский противотуберкулезный диспансер"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 14:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
Почтовый адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Контактный телефон
+7 8313 28-52-27
Факс
Адрес электронной почты
tbcsek@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Система автоматического ввода резерва (АВР) для бензогенератора HATER DY6500L(LX/LXA) для нужд филиала ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский противотуберкулезный диспансер"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.09.2019 00:00 GMT +323.09.2019 00:0023.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113443Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Система автоматического ввода резерва (АВР) для бензогенератора HATER DY6500L(LX/LXA) для нужд филиала ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский противотуберкулезный диспансер"
Начальная цена
13 666,66
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Привокзальная, д.2 (Гастелло, д.9)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней со дня подписания Получателями товарной накладной
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ДПТД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"
Адрес местонахождения
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Кол-во: 1.000
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