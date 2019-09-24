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    Главная / Торги / Поставка меди цианистой

    Поставка меди цианистой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 12:0024.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113439Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113439

    Наименование закупки

    Поставка меди цианистой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 13:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 53-68-30

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    y.belonozhko@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоножко Юлия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка меди цианистой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 12:00 GMT +324.09.2019 12:0024.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113439Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка меди цианистой

    Начальная цена

    383 333,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Первый платеж (Аванс) в размере 50% (пятидесяти процентов) от общей суммы указанной в Спецификации/Счете оплачивается Покупателем в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента подписания Спецификации/выставления Счета; 2) Второй платеж (оставшаяся часть) в размере 50% (пятидесяти процентов) от общей суммы указанной в Спецификации/Счете оплачивается Покупателем в течение 20 (Двадцати) календарных дней, с момента поставки Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Медь цианистая 98.1ПРОЦ CAS 544-92-3 Yogi Dye Chem INDUSTRIES Индия"

    Кол-во: 100.000

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