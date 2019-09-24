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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка меди цианистой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 13:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
Почтовый адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Контактный телефон
+7 3452 53-68-30
Факс
+7 3452 54-60-29
Адрес электронной почты
y.belonozhko@tmotor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белоножко Юлия Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка меди цианистой
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.09.2019 12:00 GMT +324.09.2019 12:0024.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113439Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка меди цианистой
Начальная цена
383 333,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Первый платеж (Аванс) в размере 50% (пятидесяти процентов) от общей суммы указанной в Спецификации/Счете оплачивается Покупателем в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента подписания Спецификации/выставления Счета; 2) Второй платеж (оставшаяся часть) в размере 50% (пятидесяти процентов) от общей суммы указанной в Спецификации/Счете оплачивается Покупателем в течение 20 (Двадцати) календарных дней, с момента поставки Товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Кол-во: 100.000
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