Условия договора

Условия оплаты и доставки

Первый платеж (Аванс) в размере 50% (пятидесяти процентов) от общей суммы указанной в Спецификации/Счете оплачивается Покупателем в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента подписания Спецификации/выставления Счета; 2) Второй платеж (оставшаяся часть) в размере 50% (пятидесяти процентов) от общей суммы указанной в Спецификации/Счете оплачивается Покупателем в течение 20 (Двадцати) календарных дней, с момента поставки Товара.