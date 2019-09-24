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    Главная / Торги / Поставка источников питания и модулей для объекта капитального строительства ООО "Газпром трансгаз Москва" в п. Первомайский

    Поставка источников питания и модулей для объекта капитального строительства ООО "Газпром трансгаз Москва" в п. Первомайский

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 16:4524.09.2019 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113435Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113435

    Наименование закупки

    Поставка источников питания и модулей для объекта капитального строительства ООО "Газпром трансгаз Москва" в п. Первомайский

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 10:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка источников питания и модулей для объекта капитального строительства ООО "Газпром трансгаз Москва" в п. Первомайский

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 16:45 GMT +324.09.2019 16:4524.09.2019 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113435Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источников питания и модулей для объекта капитального строительства ООО "Газпром трансгаз Москва" в п. Первомайский

    Начальная цена

    95 472,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации, Российская Федерация, 142770, г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль батарейный БМСИПБ1.5-3КА.9-11 для СИПБ Rack/Tower ДЕШК 563473.005"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием PF=0.9 СИПБ1.5КА.9-11/СК ДЕШК.430504.001 ТУ"

    Кол-во: 1.000

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