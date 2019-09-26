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    Главная / Торги / Поставка товара. Инвентарь медицинский и запасные части к медицинскому оборудованию.

    Поставка товара. Инвентарь медицинский и запасные части к медицинскому оборудованию.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113430Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113430

    Наименование закупки

    Поставка товара. Инвентарь медицинский и запасные части к медицинскому оборудованию.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 10:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-71-79

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Bokach.EV@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокач Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товара. Инвентарь медицинский и запасные части к медицинскому оборудованию.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 10:00 GMT +326.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113430Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара. Инвентарь медицинский и запасные части к медицинскому оборудованию.

    Начальная цена

    912 030,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Поставка товара осуществляется силами Поставщика автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта по указанному Покупателем адресу. Получателем товара является ООО "Газпром добыча Надым" филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации, Российская Федерация, 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 30. Отгрузочные реквизиты согласовываются дополнительно.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 30 календарных дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тонометр механический Little Doctor LD-71 для измерения артериального давления 20-300ММ РТ СТ 175х100х70ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Тонометр механический Little Doctor LD-71 для измерения артериального давления 20-300ММ РТ СТ 175х100х70ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Тонометр механический Little Doctor LD-71 для измерения артериального давления 20-300ММ РТ СТ 185х115х75ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Тонометр механический Little Doctor LD-71 для измерения артериального давления 20-300ММ РТ СТ 185х115х75ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Стеллаж передвижной для хранения и транспортировки различного инвентаря Елат СПЗ-01 АБС-пластик белый 7КГ 420х685х840ММ 3 полки с колесами"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Пульсоксиметр пальчиковый Nissei OX-700 51x30x26ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Прибор Пикфлоуметр Omron PFM-20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Гигрометр психрометрический ВИТ-2 +15...+40 325х120х50ММ с поверкой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150-1-2х30-"КРОНТ" 2ШТ 30ВТ 220В 150В·А 100М³/Ч 1110х165х115ММ 3.35КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150-1-2х30-"КРОНТ" 2ШТ 30ВТ 220В 150В·А 100М³/Ч 1110х165х115ММ 3.35КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Оборудование дезинфекционное . Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Дезар-7 закрытого типа (рециркулятор) передвижной с 5 бактерицидными лампами ОРУБп-3-5-КРОНТ ТУ 9451-029-11769436-2006"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Облучатель-рециркулятор воздуха ОРУБн-3-3-КРОНТ Дезар-3 настенный для обеззараживания помещений II-V категории 3х15Вт 60ВТ 370х140х890ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Облучатель-рециркулятор воздуха ОРУБн-3-3-КРОНТ Дезар-3 настенный для обеззараживания помещений II-V категории 3х15Вт 60ВТ 370х140х890ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Аппарат для физиотерапии Мини-камера SE-1 для горизонтального электрофореза"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Запчасть Лампочка ксенон 2.5В 6ШТ для ларингоскопа Kawe 12.75141.003 (28934)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Лампа галогенная Osram HALOSTAR 64440 для светильника Sirius стомотологической установки Diplomat ДЕ-170 50ВТ GY6.35"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Лампа галогенная Hanaulux Blue 30 к бестеневому светильнику "Эмалюкс" СБПА-30 50ВТ 24В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Кушетка медицинская физиотерапевтическая КМФ.02.00 бук/ДСП/поролон 1980х650х530ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Глюкометр One Touch select"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Гигрометр психрометрический ВИТ-1 0...+25 толуол 325х120х50ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Гигрометр психрометрический ВИТ-1 0...+25 толуол 325х120х50ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Весы медицинские ВМЭН-150С-50/100-СТ-А с ростомером 5КГ 300х415х1700ММ Твес"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Весы медицинские ВМЭН-150С-50/100-СТ-А с ростомером 5КГ 300х415х1700ММ Твес"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Ареометр урометр АУ 1000-1050 1.0КГ/М³"

    Кол-во: 1.000

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