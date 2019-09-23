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    Главная / Торги / поставка катушек

    поставка катушек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 09:0023.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113422Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113422

    Наименование закупки

    поставка катушек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 11:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37"

    Юридический адрес

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 3

    Почтовый адрес

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 3

    Контактный телефон

    +7 831 295-71-39

    Факс

    Адрес электронной почты

    bolnitsa37eco@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка катушек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 09:00 GMT +323.09.2019 09:0023.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113422Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка катушек

    Начальная цена

    640,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплату за поставку осуществляет Заказчик в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня предоставления Поставщиком счетов, счетов-фактур и актов сдачи-приемки выполненных работ, а также поступления финансовых средств на счёт Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37"

    Адрес местонахождения

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Катушка контактора ПМЛ-1-24AC-УХЛ4-КЭАЗ ГОСТ 15150 АО "ГК "Таврида Электрик""

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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