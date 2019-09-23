Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплату за поставку осуществляет Заказчик в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня предоставления Поставщиком счетов, счетов-фактур и актов сдачи-приемки выполненных работ, а также поступления финансовых средств на счёт Заказчика.