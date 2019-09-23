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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к ПКС для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"

    Поставка запасных частей к ПКС для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 09:3023.09.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113420Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113420

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к ПКС для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 11:42

    Документация процедуры

    Тех.задание.xlsx

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к ПКС для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 09:30 GMT +323.09.2019 09:3023.09.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113420Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к ПКС для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"

    Начальная цена

    497 500,02

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Семафорная, д.471Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 60 дней с даты заключения договора. Оплата в соответствии с условиями договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Блок подвесной 800х500 для каротажных геофизических подъемников 5991.4202.000-01 ООО "Геотех""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть Блок направляющий 800х500 для каротажных геофизических подъемников 5991.42.01.000-01 ООО "Геотех""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Серьга с креплением серьги для подвесной системы каротажных подъемников 600х300ММ 5991.42.03.000"

    Кол-во: 6.000

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