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Наименование закупки
Поставка замороженных овощей, ягод и теста для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 11:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка замороженных овощей, ягод и теста для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.09.2019 11:00 GMT +323.09.2019 11:0023.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113419Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка замороженных овощей, ягод и теста для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»
Начальная цена
94 488,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, 420051, Российская Федерация, г.Казань, ул.Тэцевская, д.293Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Отсрочка платежа 14 (четырнадцать) календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 80.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 20.000
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