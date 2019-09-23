Условия договора

Условия оплаты и доставки

Надымское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (Клапан запорный игольчатый - 2 шт); Ноябрьское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (Клапан запорный игольчатый - 2 шт); Уренгойское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (Клапан запорный игольчатый - 6 шт). Оплата Товара осуществляется безналичными денежными средствами путем перечисления их на счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки Товара (в случае если поставщик СМСП - 30 календарных дней). Способ доставки: любым способом за счет собственных средств Поставщика". Допускается досрочная поставка