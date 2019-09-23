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Наименование закупки
Закупка мебели по размерам Заказчика для поликлинического отделения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 13:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, шоссе Московское, 144
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, шоссе Московское, 144
Контактный телефон
+7 831 279-53-84
Факс
+7 831 279-22-21
Адрес электронной почты
gkb39@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка мебели по размерам Заказчика для поликлинического отделения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.09.2019 00:00 GMT +323.09.2019 00:0023.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113414Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка мебели по размерам Заказчика для поликлинического отделения
Начальная цена
299 994,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 144ГБУЗ НО "ГКБ №39"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постооплата.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, шоссе Московское, 144
Кол-во: 1.000
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