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    Главная / Торги / Закупка мебели по размерам Заказчика для поликлинического отделения

    Закупка мебели по размерам Заказчика для поликлинического отделения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 00:0023.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113414Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113414

    Наименование закупки

    Закупка мебели по размерам Заказчика для поликлинического отделения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 13:58

    Документация процедуры

    мебель_взр..doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница №39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, шоссе Московское, 144

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, шоссе Московское, 144

    Контактный телефон

    +7 831 279-53-84

    Факс

    +7 831 279-22-21

    Адрес электронной почты

    gkb39@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка мебели по размерам Заказчика для поликлинического отделения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 00:00 GMT +323.09.2019 00:0023.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113414Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка мебели по размерам Заказчика для поликлинического отделения

    Начальная цена

    299 994,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 144ГБУЗ НО "ГКБ №39"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постооплата.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, шоссе Московское, 144

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство офисной мебели Стол журнальный ФКУ ИК-12 ГУФСИН РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия"

    Кол-во: 1.000

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